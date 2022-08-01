Врач предупредила об опасных после 30 лет группах продуктов

Для того, чтобы сохранить здоровье и продлить молодость, после 30 лет надо отказаться от употребления фастфуда, трансжиров и энергетиков, заявила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала россиянам, какие группы продуктов могут быть опасными для здоровья.

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По словам Павличенко, есть всего несколько групп продуктов, которые мешают человеку выглядеть моложе. Она рекомендовала в первую очередь исключить из рациона трансжиры промышленного производства.

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Также медик посоветовала полностью отказаться от сладких газированных напитков и энергетиков. Она предупредила, что банка газировки объемом 0,3 литра содержит 10 чайных ложек сахара — это практически вся дневная норма, рекомендованная ВОЗ. Сахар провоцирует развитие кариеса и повышает риск ожирения и связанных с ним болезней — диабета второго типа и инсульта, напомнила Павличенко.

После 30 лет стоит ограничить употребление чипсов и снеков, так как они содержат большое количество соли: в пачке весом 90 граммов — примерно половина дневной нормы соли для взрослого человека, продолжила кардиолог. Избыток соли имеет свойство задерживать воду в организме, что приводит к отекам. Лишняя вода растягивает кожу, а уходя, оставляет складки и провисания, заявила врач.

«Также необходимо разумно подходить к употреблению алкоголя. Всегда помните, что от него кожа страдает не меньше, чем печень. Характерная сухость во рту утром после неумеренного потребления алкоголя — признак обезвоживания организма. Даже если выпить воды, первым делом она идет на снабжение жизненно важных органов, а до кожи дойдет в последнюю очередь. Поэтому регулярное употребление спиртных напитков — верный путь к ранним морщинам»,

— отметила Павличенко.