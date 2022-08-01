Биологи указали на пользу растительного мяса для сосудов и экологии

Психологи из Университета Бата показали в обзорном исследовании, что растительное мясо эффективно снижает спрос на продукты животноводства и несет при этом пользу для здоровья человека и окружающей среды. Работа опубликована в журнале Future Foods.

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Авторы исследования рассмотрели данные 43 работ, посвященных различным эффектам употребления растительного мяса. Так как оно разработано специально для воспроизведения вкуса и текстуры настоящего мяса, в его пользу делают выбор не только вегетарианцы, но и те, кто пытается сократить потребление животных продуктов: 90% потребителей, которые ели растительное мясо и сыры, на самом деле были мясоедами или флекситарианцами.

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Одна из работ показала, что замена 5% потребляемой в Германии говядины гороховым белком может сократить выбросы углекислого газа до восьми миллионов тонн в год. В еще одном исследовании обнаружилось, что при прозводстве котлет на растительной основе в воздух попадает на 98% меньше парниковых газов.

Авторы обзора подчеркивают также, что производство продуктов растительного происхождения, как правило, требуют гораздо меньше сельскохозяйственных земель и воды.

Исследования содержат также данные о преимуществах растительного мяса для здоровья, включая более низкие уровни холестерина и более здоровую микробиоту кишечника у тех, кто употребяет его.

Производители могут добавлять в растительное мясо грибы и микроводоросли, увеличивая тем самым содержание в нем аминокислот, витаминов и антиоксидантов.

Это поможет, в том числе, сделать более эффективным набор мышечной массы: некоторые исследования показали, что животный белок все еще остается более доступным для мышц.

"Несмотря на невероятные успехи, которых производители растительной пищи добились за последние годы, все еще существует огромный потенциал для улучшения их вкуса, текстуры и способов приготовления. Существует также огромный потенциал для инноваций с ингредиентами и процессами для улучшения их питательных свойств — для например, увеличения содержания витаминов",