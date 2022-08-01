Какие диеты предотвратят рецидив камней в почках

Камни в почках могут не только вызывать мучительную боль, но и связаны с хронической болезнью почек, остеопорозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если у человека однажды были камни в почках, то вероятность того, что в течение пяти лет они снова появятся, составляет 30%.

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Для предотвращения повторного образования симптоматических камней в почках часто назначают изменение рациона питания. Однако существует мало исследований по изменению диеты для тех, у кого был один случай образования камней в почках, по сравнению с теми, у кого камни образуются повторно.

Ученые клиники Майо провели проспективное исследование, чтобы изучить влияние изменений в рационе питания. Установлено, что обогащение рациона продуктами с высоким содержанием кальция и калия может предотвратить повторное образование симптоматических камней в почках.

Диетические факторы были основаны на анкетировании 411 пациентов, у которых впервые появились симптомы камней в почках, и контрольной группы из 384 человек. Результаты, опубликованные в журнале Mayo Clinic Proceedings, показывают, что более незначительное потребление кальция и калия с пищей, а также более низкое потребление жидкости, кофеина и фитатов связано с более высокой вероятностью впервые возникших камней в почках.

Из пациентов, у которых впервые образовались камни, у 73 возникли повторные камни в течение 4,1 года наблюдения. Дальнейший анализ показал, что более низкие уровни кальция и калия в рационе предсказывали рецидив.

“Эти данные о питании могут быть особенно важны, поскольку рекомендации по профилактике образования камней в почках были основаны в основном на диетических факторах, связанных с первичным, а не рецидивирующим образованием камней. Пациенты вряд ли захотят корректировать свой рацион для предотвращения образования камней в почках, но они с большей вероятностью сделают это, если это поможет предотвратить рецидив”. – рассказывают ученые.

Согласно исследованию, потребление жидкости менее 3400 миллилитров в день, или около девяти 12-унциевых стаканов, связано с первым образованием камней, наряду с потреблением кофеина и фитатов. Ежедневное потребление жидкости включает в себя потребление таких продуктов, как фрукты и овощи.