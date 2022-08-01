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1 час назад

Дерматолог Анчикова перечислила заболевания, которые сопровождаются прыщами на лице

Слово и Дело

Прыщи на лице могут возникать не только из-за загрязнения кожи. Дерматолог Екатерина Анчикова перечислила заболевания, которые сопровождаются высыпаниями.

Дерматолог перечислила заболевания, сопровождающиеся акне
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В ряде случаев прыщи могут свидетельствовать об интоксикации и заболеваниях печени. Кроме того, подобные проблемы часто бывают у людей, которые не следят за питанием, или страдают от подкожных клещей.

«Высыпания на лице могут говорить о синдроме поликистоза яичников, гипотиреозе и новообразованиях в органах эндокринной системы, об интоксикации и заболевании печени, о несбалансированном питании и дефиците витаминов и минералов, беременности, пубертате, менопаузе, гиперкератозе, проблемах с ЖКТ, ОРЗ, об аллергиях и других недугах», — рассказала специалист в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, высыпания могут появиться на фоне УФ-облучения. Также прыщи часто возникают при повышенном уровне мужских половых гормонов.

Здоровье,
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