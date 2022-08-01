Дерматолог перечислила заболевания, сопровождающиеся акне

«Высыпания на лице могут говорить о синдроме поликистоза яичников, гипотиреозе и новообразованиях в органах эндокринной системы, об интоксикации и заболевании печени, о несбалансированном питании и дефиците витаминов и минералов, беременности, пубертате, менопаузе, гиперкератозе, проблемах с ЖКТ, ОРЗ, об аллергиях и других недугах», — рассказала специалист в беседе с NEWS.ru.