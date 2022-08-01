Раскрыта опасность выдергивания седых волос

Американские стилисты раскрыли опасность выдергивания седых волос. Соответствующие комментарии опубликовало издание Mirror.
Парикмахер Дженнифер Кораб объясняет, что данная манипуляция повреждает кожу головы.
«Выдергивая седые волосы, вы травмируете фолликулы. Это может привести к попаданию инфекции и даже образованию залысин. Здесь больше минусов, чем плюсов», — объясняет она.
С ней соглашается и ее коллега, стилистка Хелен Риви. По ее мнению, подобные методы избавления от седых волос провоцируют их истончение и замедление цикла роста.
В обществе также бытует мнение о том, что на месте выдернутого одного седого волоса может вырасти в несколько раз больше новых. Однако директор бренда профессиональной косметики для волос Eufora International Мирза Батанович утверждает, что это миф.
«Лучше бы это было правдой — тогда бороться с облысением было бы проще. Однако это утверждение не имеет научного обоснования. В норме мы теряем около 159 волос в день, и один волос не может стать причиной проблемы», — полагает специалист.