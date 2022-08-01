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1 час назад

Раскрыта опасность выдергивания седых волос

Lenta.ru

Американские стилисты раскрыли опасность выдергивания седых волос. Соответствующие комментарии опубликовало издание Mirror.

Раскрыта опасность выдергивания седых волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Парикмахер Дженнифер Кораб объясняет, что данная манипуляция повреждает кожу головы.

«Выдергивая седые волосы, вы травмируете фолликулы. Это может привести к попаданию инфекции и даже образованию залысин. Здесь больше минусов, чем плюсов», — объясняет она.

С ней соглашается и ее коллега, стилистка Хелен Риви. По ее мнению, подобные методы избавления от седых волос провоцируют их истончение и замедление цикла роста.

В обществе также бытует мнение о том, что на месте выдернутого одного седого волоса может вырасти в несколько раз больше новых. Однако директор бренда профессиональной косметики для волос Eufora International Мирза Батанович утверждает, что это миф.

«Лучше бы это было правдой — тогда бороться с облысением было бы проще. Однако это утверждение не имеет научного обоснования. В норме мы теряем около 159 волос в день, и один волос не может стать причиной проблемы», — полагает специалист.

Здоровье,
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