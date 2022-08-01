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1 час назад

Врач объяснила, когда отеки опасны

Letidor.ru

Отек — это медицинский термин, обозначающий аномальное накопление жидкости в определенных тканях организма. Части тела отекают от травм или воспалений. Лекарства, беременность и инфекции также могут вызвать отек. Скопление жидкости происходит при ее выделении из мелких кровеносных сосудов в близлежащие ткани. Подробности читайте в нашей новости.

Врач объяснила, когда отеки опасны
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-нефролог, терапевт Дарья Садовская рассказала в своем Telegram-канале о том, что делать, если отеки долго не проходят. Отечность может спровоцировать неправильное питание, излишне соленая пища.

Если у вас долгое время сохраняются отеки, сдайте анализ мочи (смотрим белок). Часто одутловатость лица, отек век и ног первый звонок больных почек. Если анализ мочи хороший, а отек не уходит — идите к терапевту, пусть назначают комплекс анализов, УЗИ сосудов.

— Дарья Садовская, врач-нефролог, терапевт.

Специалист отметила, что не всегда отеки являются признаком развития какой-либо патологии, иногда они обусловлены физиологическими особенностями организма.

Здоровье,Дарья Садовская,
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