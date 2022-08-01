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35 минут назад

Научно доказано: привычка есть вредную пищу увеличивает риск смерти

Ferra.ru

Недавнее исследование показало, что вредная еда при регулярном употреблении отрицательно сказывается на вашем здоровье даже если не забываете о физической активности. Результаты этой научной работы были опубликованы в издании BMJ Sports Medicine.

Почему привычка есть вредную пищу увеличивает риск смерти
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Возможно, вы думаете, что снизить негативный эффект от вредной еды можно при помощи физической активности. Так вот, учёные из Университета Сиднея в Австралии выяснили, что это вовсе не так. После анализа данных из Британского биобанка за апрель 2007 года - декабрь 2020 года о 346 627 жителях Великобритании они пришли к выводу, что при регулярном употреблении вредной пищи и занятиях спортом риск смерти всё равно повышается.

Вообще специалисты выделили в процессе проведения исследования такие понятия, как «высококачественная диета» и «низкокачественная диета». В первую входили минимум 4,5 чашки овощей либо фруктов в день, хотя бы две порции рыбы в неделю, а также не больше двух порций переработанного мяса и меньше пяти порций красного мяса в неделю. В состав низкокачественной диеты входило большое количество переработанных продуктов, красного мяса, мало овощей, фруктов или рыбы.

Ferra.ru

Выяснилось, что при сочетании здорового питания и занятий спортом можно снизить вероятность развития смертельных болезней на 17 %. В то же время некачественный рацион только повышает риск смерти. Также эксперты обнаружили, что вредная еда увеличивает на 19 % вероятность развития болезней сердца и на 27 % - вероятность возникновения рака PDAR (этот вид рака связан с ожирением).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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