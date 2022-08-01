Что происходит с вашим мозгом, когда вы пьёте кофе

Сегодня много говорят о пользе кофе для здоровья. Но как на самом деле влияет этот напиток на организм человека и особенно на его мозг?

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Специалисты в области питания рассказали, как кофе может повлиять на работу вашего мозга в течение дня.

Прежде всего, употребление кофеина, который входит в состав кофе, может ухудшить сон. Это подчёркивает магистр здравоохранения, доктор медицинских наук Триста Бест. Связан такой эффект с тем, что кофе взаимодействует с аденозином, который отвечает за улучшение сна и накапливается в течение дня. Поскольку аденозин по своей молекулярной структуре схож с кофеином, он начинает конкурировать с ним за воздействие на рецепторы в мозге. Побеждает в этой борьбе всё-таки кофеин.

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Однако также кофе может улучшить ваши когнитивные функции и работу мозга в целом. По словам Бест, благодаря кофеину в мозге высвобождаются полезные вещества, в том числе серотонин, норадреналин, дофамин. Поэтому у человека после кофе улучшается скорость реакции и концентрация, повышается настроение.

Ещё один плюс кофе - высокое содержание антиоксидантов. Эти вещества, как известно, полезны для мозга, так как препятствуют повреждению артерий и сосудов, а также обеспечивают нормальный приток крови к мозгу, отмечает Моргин Клэр, автор Fit Healthy Momma. Помимо этого, антиоксиданты способны бороться со свободными радикалами (другими словами, с повреждениями), что защищает от болезней, связанных с мозгом.