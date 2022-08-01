Нарколог назвал безопасную для организма дозу алкоголя

Нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз» Даниил Петров в беседе с «Мослентой» назвал безопасную для организма дозу алкоголя во временных рамках одной недели.
«Будем рассматривать на примере абсолютно здорового взрослого человека. Глобально для мужчины такая норма — это 150 миллилитров водки в неделю или 1,2 литра пива. Для женщины доза будет в два раза меньше, то есть 75 миллилитров водки в неделю или 600 миллилитров пива», — рассказал врач.
При этом он уточнил, что при расчете безопасной дозы алкоголя необходимо учитывать множество факторов: пол, возраст, физическое и психологическое здоровье, хронические заболевания.
«Мы должны понимать, что большую роль также играет масса тела, спортивная подготовка, как налажены внутренние процессы организма человека. Пока мы не знаем индивидуальных характеристик, мы не можем рекомендовать ту или иную дозу алкогольных напитков», — пред