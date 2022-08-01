Нарколог назвал безопасную для организма дозу алкоголя

«Будем рассматривать на примере абсолютно здорового взрослого человека. Глобально для мужчины такая норма — это 150 миллилитров водки в неделю или 1,2 литра пива. Для женщины доза будет в два раза меньше, то есть 75 миллилитров водки в неделю или 600 миллилитров пива», — рассказал врач.