Ночью вкуснее: как побороть ночной голод

Ночью вкуснее: как побороть ночной голодПриступы голода, возникающие ночью, знакомы многим. Диетолог рассказала читателям INC-News, как их избежать.

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Если вечером и ночью вы ощущаете зверский аппетит, а лишние сантиметры не хотят покидать вашу талию и бёдра, то определённо стоит пересмотреть свой рацион и пищевые привычки. Диетолог Кристина Плотникова рассказала о хитростях борьбы с вечерне-ночным голодом.

Приступы голода, возникающие вечером и ночью, чреваты не только лишним весом, но и бессонницей, проблемами с ЖКТ, тревожностью. Как правило, вечером наедаются те, кто мало ест или не успевает принимать пищу в течение дня. Если ваш завтрак состоял лишь из чашки кофе, а последующее меню — из перекусов на ходу, то вполне логично предположить, что вечером организм всё-таки потребует еды. Поэтому важно не пропускать обед и не заменять его фаст-фудом.

По ночам те, кто долго не может уснуть или часто ощущает тревогу, часто наедаются сладостей, бутербродов и другой вредной, но вкусной еды. Она, конечно, снижает уровень кортизола в крови, но на этом и заканчивается вся её польза.

Не будет лишним исключить заболевания эндокринной системы. Те, кого мучает ночной жор, нередко страдают сахарным диабетом. Снижение уровня глюкозы в крови возбуждает аппетит. Если вы подозреваете у себя эндокринную патологию, обязательно пройдите обследование, чтобы назначить лечение и сбалансировать рацион.