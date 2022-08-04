Эти утренние привычки мешают похудеть

Сразу после того как вы что-нибудь съедите или выпьете, вещества в этих продуктах начинают преобразовываться в энергию. Данный процесс называется обменом веществ, или метаболизмом. Для быстрого сжигания жира метаболизм должен быть быстрым. Но при помощи некоторых пищевых привычек его можно замедлить.

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Несколько диетологов назвали худшие утренние привычки, которые замедляют метаболизм. Всего таких привычек пять.

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Отказ от завтрака. Диетолог Эми Гудсон говорит, что завтрак должен включать в себя углеводы, белки, клетчатку. Далее необходимо в течение дня перекусывать, чтобы поддерживать метаболизм в норме. Научный обзор, опубликованный недавно в издании Nutrients, показал, что из-за пропуска завтрака нарушаются циркадные ритмы (биологические часы) организма, а это плохо сказывается и на обмене веществ, и на состоянии здоровья в целом.

Продукты с добавленным сахаром в начале дня. Если вы употребляете продукты с большим количеством добавленного сахара, то это приводит к скачкам глюкозы в крови, отмечает доктор медицинских наук Лиза Янг. То есть уровень глюкозы сначала резко повышается, а потом резко падает. Исследования также показали, что добавленный сахар в сладких напитках замедляет обмен веществ.

Утро с углеводов. Это также может привести к резкому повышению уровня сахара в крови. После того как уровень глюкозы снизится, вам снова захочется сладкого, а затем вы целый день будете ощущать себя как на американских горках. Вместо употребления исключительно углеводов добавьте к блюду на завтрак белок. Это позволит вам дольше чувствовать себя сытым и ускорить сжигание лишних килограммов.

«Лёгкий» завтрак. Для ускорения обмена веществ нужно наоборот есть в начале дня плотно. Кроме того, исследования демонстрируют, что те, кто утро начинает с продуктов с большим количеством белка и клетчатки, вечером едят меньше.

Недостаток жидкости утром. Как подчёркивает специалист-диетолог Кейли МакМорди, организму необходима вода, чтобы нормально работать, а если её не хватает, что обмен веществ замедляется. Лучше всего с утра выпить стакан воды. Также к завтраку тоже можно добавить какой-нибудь напиток: кофе, чай, сок или просто воду.