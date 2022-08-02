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1 час назад

Как бороться с сонливостью на работе

Парламентская газета

Смена деятельности, небольшая прогулка и умывание холодной водой помогают справиться с дневной сонливостью на рабочем месте. Об этом в беседе с News.ru рассказал сомнолог Павел Кудинов.

Как бороться с сонливостью на работе
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам врача, основной причиной того, что в середине дня начинает клонить в сон, служит недостаточность отдыха ночью. Обычно это состояние длится недолго, в течение примерно 30 минут, а потом проходит, уточнил он.

Бороться с дневным сном можно разными способами. Например, если человек работает удаленно, можно сделать небольшую разминку на мышцы, «чтобы разогнать кровь», посоветовал Кудинов. Также хорошо помогают прогулки, контрастный душ или умывание прохладной водой.

Сомнолог подчеркнул, что лучшим способом бодро провести день все же является хороший ночной сон. 

Здоровье,Павел Кудинов,
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