Как бороться с сонливостью на работе

Смена деятельности, небольшая прогулка и умывание холодной водой помогают справиться с дневной сонливостью на рабочем месте. Об этом в беседе с News.ru рассказал сомнолог Павел Кудинов.

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По словам врача, основной причиной того, что в середине дня начинает клонить в сон, служит недостаточность отдыха ночью. Обычно это состояние длится недолго, в течение примерно 30 минут, а потом проходит, уточнил он.

Бороться с дневным сном можно разными способами. Например, если человек работает удаленно, можно сделать небольшую разминку на мышцы, «чтобы разогнать кровь», посоветовал Кудинов. Также хорошо помогают прогулки, контрастный душ или умывание прохладной водой.