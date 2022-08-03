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20 минут назад

Врач рассказала об опасном эффекте фейсфитнеса

Lenta.ru

Фейсфитнес растягивает мышцы лица и ухудшает его внешний вид, уверена дерматокосметолог и международный тренер Марина Лекомцева. Об опасном эффекте упражнений для лицевых мышц она рассказала в своем Telegram-канале.

Врач рассказала об опасном эффекте фейсфитнеса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лекомцева развеяла миф о пользе фейсфитнеса. Сторонники этого способа омоложения уверены, что с помощью регулярных упражнений можно улучшить тонус кожи и восстановить ее упругость. Однако врач сообщила, что мышцы лица нельзя прокачать с помощью упражнений так же, как другие мышцы тела.

Дело в том, что обычные мышцы имеют две точки крепления — одна кость и другая, и при нагрузке мышца действительно растет и приходит в тонус, пояснила она. Совсем другая ситуация с мимическими мышцами лица. По словам дерматокосметолога, они также имеют две точки крепления, одна из них — кости черепа, а другая — кожа.

«И кожа — штука нестабильная, чем ее больше дергают, тем ей хуже», — отметила она.

Именно поэтому, продолжила Лекомцева, все методики по омоложению лица, даже самая древняя из них — массаж, направлены исключительно на расслабление мышц.

«Резюмирую: для омоложения мышцы лица хорошо расслаблять и плохо напрягать. Поэтому микротоки — это супер, миостимуляция и фейсфитнес — не очень», — заявила врач.

Однако, по ее словам, все-таки можно применять некоторые упражнения из этой методики, но только те, которые направлены на исправление осанки, улучшение лимфодренажа и расслабление.

«Почему тогда врачи это не запретят? Потому что, к счастью, люди, которые занимаются фейсфитнесом и подобным, делают это настолько нерегулярно и бессистемно, что банально не успевают причинить себе вред», — иронично заключила Лекомцева.

Здоровье,Надежда Егорова,
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