Опасные причины, почему у вас резко меняется настроение

Вы могли даже не догадываться о наличии подобных проблем.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

С плохим настроением мы сталкиваемся чуть ли не каждую неделю, и в большинстве случаев удается восстановить эмоциональное равновесие довольно быстро. Однако часто плохое настроение и нежелание что-либо делать могут говорить о более серьезных проблемах в организме, чем вы могли подумать.

Видео дня

Проблемы с гормонами

Одной из причин резких перепадов настроения может быть нарушение выработки гормонов. Чаще всего эта проблема знакома женщинам, чей гормональный фон может значительно меняться в зависимости от цикла. Повышенное содержание в организме гормона тироксина усиливает тревожность, причем дело может дойти до панических атак. Также не стоит игнорировать повышение тестостерона, который провоцирует нас на агрессивное поведение. Если вы замечаете за собой внезапные скачки настроения, в первую очередь, стоит проверить именно баланс гормонов.

Инфекции и патологии различного характера

Точный диагноз всегда ставит только врач, поэтому не стоит заниматься самолечением. Тем более, что причиной ваших слез, сменяемых состоянием эйфории, может быть нарушение выработки важных веществ в организме. Некоторые элементы в нашем организме очень быстро заканчиваются, требуя постоянного пополнения. Кроме того, речь может идти и об инфекциях, которые протекают пассивно на данном этапе. Стоит пройти полное обследование, чтобы вас смогли направить к узкому специалисту для дальнейшей терапии.

Последствия диет

Часто мы так хотим получить фигуру мечты, что неосознанно начинаем вредить себе. Некоторые диеты, которые обожают женщины, крайне отрицательно сказываются на состоянии всего организма, истощая его ресурсы. Для полноценного функционирования и восстановления организму необходимо получить питательные вещества, которые обеспечат бесперебойную работу всех систем. Диеты очень часто лишают нас многих элементов. Не стоит удивляться, что нервная система страдает одной из первых.

Депрессия

Наверное, самое опасное состояние, когда в мозге начинают происходить серьезные изменения. Бороться с депрессивным состоянием самостоятельно невозможно. Популярными симптомами депрессии являются усталость, пассивность, плаксивость и невозможность заставить себя выполнить даже элементарную задачу. Перепады настроения — обычное явление для страдающих от депрессии. Если вы понимаете, что симптомы вам знакомы, не откладывайте поход к специалисту.

Наличие вредных привычек