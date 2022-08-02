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2 часа назад

Когда занятия спортом могут привести к набору веса

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Физические тренировки – безусловно, полезная практика как для тела, так и мозга. Однако чрезмерная нагрузка на организм вряд ли пойдет на пользу – в этом случае человек рискует впасть в зависимость со всеми вытекающими последствиями, рассказала завотделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская.

Когда занятия спортом могут привести к набору веса
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В любых тренировках важно не переборщить, ведь рано или поздно организм адаптируется к упражнениям и станет более выносливым. А это значит, что вам придется все больше увеличивать нагрузки»,

– пояснила специалист в разговоре с «Общественной службой новостей».

Как отметила врач, не стоит забывать, что человек, с фанатизмом отдающий себя тренировкам, рискует столкнуться ситуацией, когда будет лишен этой возможности – из-за болезни, работы или травмы. Тогда привычка может сыграть злую шутку с организмом, нуждающимся в повышенной физической активности, – например, человек может начать резко набирать вес.

В числе оптимальных оздоровительных практик Светлана Малиновская выделила ходьбу, бег трусцой, езду на велосипеде, плавание и акробатику. При этом пожилым людям, чтобы поддерживать мышцы в тонусе, лучше заняться небольшими силовыми нагрузками.

Здоровье,Светлана Малиновская,
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