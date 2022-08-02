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1 час назад

Врач связала развитие ожирения с попытками «заесть» стресс

Слово и Дело

Проблемы с весом могут возникать из-за гормональных сбоев, а также из-за стремления «заесть» стресс. Такое мнение в беседе с изданием News.Ru выразила врач-косметолог Анна Теребинская. Она рассказала, какие ошибки мешают похудеть.

Врач связала развитие ожирения с попытками «заесть» стресс
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Медицинский специалист утверждает, что чаще всего лишний вес образуется вследствие врожденных нарушений в работе органов, сбоев в работе эндокринной системы и «заедания» стрессов. Кроме того, в некоторых случаях чувство сытости наступает медленно, что заставляет граждан больше есть. Обычно данное явление наблюдается у пожилых людей.

«Отсюда и поговорка: "выходить из-за стола с легким чувством голода", так как ощущение сытости появляется спустя 15–20 минут. Все эти причины возможно скорректировать самостоятельно или обратившись к специалисту»,

— рассказала Теребинская.

По словам врача, неудачные попытки похудения могут послужить поводом для визита к пластическому хирургу. Однако она подчеркнула, что липосакция не является панацеей, так как удалить весь жир хирургическим путем невозможно.

Здоровье,
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