Питание, предотвращающее появление камней в почках

Камни в почках вызывают изматывающую острую боль и связаны с хронической почечной недостаточностью, остеопорозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые из Клиники Мейо выяснили, какое питание способно предотвратить их образование.

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Исследователи привлекли 411 пациентов, которые ранее впервые столкнулись с симптоматической формой камней в почках, а также контрольную группу из 384 человек. С 2009 по 2018 год регулярными вопросами их питание оценивалось учеными.

Выяснилось, что низкое количество калия и кальция в рационе, а также недостаток жидкостей, кофеина и фитиновой кислоты связаны с более высоким риском столкнуться с повторным эпизодом мочекаменной болезни. Отмечается, что чем меньше у испытуемых в рационе было продуктов с кальцием и калием, тем выше оказывался риск рецидивов, передает «МедикФорум».