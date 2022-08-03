Назван единственный метод ранней диагностики рака матки

Выявить рак шейки матки и тела матки на ранней стадии поможет единственный метод — регулярные обследования, рассказала гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности Ольга Каплина. Врач также назвала «Ленте.ру» список анализов, которые нужно сдавать во время похода к врачу.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Смертность от рака шейки матки за последние 10 лет увеличилась в полтора раза, привела печальную статистику Ольга Каплина. Каждый третий случай опасной болезни, по ее словам, диагностируется поздно, на III-IV стадиях, так как рак шейки матки практически не сопровождается симптомами, что затрудняет диагностику.

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«Что касается рака тела матки, то у 72 процентов пациенток его диагностируют на I стадии заболевания. Высокие показатели успешного лечения легко объяснить. При нарушении менструального цикла или появлении влагалищных кровотечений в период менопаузы (именно эти симптомы характерны для рака тела матки) женщины сразу обращаются к врачу»,

— объяснила собеседница «Ленты.ру».

Предупредить рак и диагностировать его на ранней стадии можно, только если регулярно проходить скрининги, обратила особое внимание врач. По ее словам, раз в два года необходимо делать PAP-тест (мазок на цитологию) и один раз в пять лет — ВПЧ-тестирование (проверка на наличие онкогенных штаммов вируса папилломы человека).

Каплина пояснила, что с помощью мазка на цитологию можно оценить состояние шейки матки, на ранних стадиях выявить изменения, приводящие к новообразованиям. Проводить РАР-тест нужно регулярно с момента начала половой жизни (или с 21 года) и до 65 лет, напомнила она.

На вопрос, нужна ли специальная подготовка к анализу, гинеколог ответила, что нельзя сдавать во время менструации, в течение двух суток после полового контакта или кольпоскопии, а также во время лечения вагинальных инфекций.

«Перед обследованием нельзя применять спринцевания влагалища. Спринцевание не рекомендуется делать вообще, это бесполезная и даже вредная процедура»,

— предупредила Каплина.