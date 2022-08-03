Реальный отзыв: корректор осанки

"Надеваешь корректор и осанка как у королевы. Я была сутулая, а беременность и не легкий ребенок еще больше усугубили эту проблему. Корректор хорошо держит спину, разводит плечи, после того как сняла его, какое-то время ходишь с прямой спиной".



"С непривычки спине некомфортно, но это и нормально и довольно быстро привыкаешь. К слову поясница меньше болит уже. Корректор справляется с поставленной задачей".



"Хожу неделю! Стал чаще выпрямляться! За работай на компьютере стал очень сильно замечать что горбачусь. А тут идеальное решение моей проблемы. Сижу как оловянный солдатик".



"Отличное приспособление для коррекции осанки! Легко надевается, регулируется . Через некоторое время привыкаешь и не чувствуешь его на себе. Где-то месяц ношу, периодически. Чувствую, что без него спина привыкает быть выпрямленной".