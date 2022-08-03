Реальный отзыв: корректор осанки

Довольно многие люди в современном мире страдают от проблем с осанкой. И, чтобы это исправить, многие прибегают к использованию корректора осанки. Это ортопедическое приспособление, которое позволяет перераспределять нагрузку в позвоночнике. Действительно ли эффективен корректор осанки, стоит ли его покупать и что о нем пишут реальные покупатели? Читайте об этом в материале "Рамблера".
Правильной осанкой считается та, при которой человек держит прямо голову и корпус, при этом плечи опущены и совсем немного отведены назад.
Чтобы исправить осанку, медики обычно советуют заниматься лечебной физкультурой. Однако контролировать положение своего тела нужно не только во время выполнения физических упражнений, но и в течение дня. И, поскольку одним лишь усилием воли это делать довольно сложно, для таких случаев были придуманы корректоры осанки.
Это приспособление обеспечивает дополнительную поддержку спины, контролирует ее положение и, как следствие, помогает приобрести новую привычку.
Нами были изучены отзывы покупателей на самые различные корректоры осанки. Многие из них отметили, что это приспособление сделало их жизнь гораздо легче.
"Надеваешь корректор и осанка как у королевы. Я была сутулая, а беременность и не легкий ребенок еще больше усугубили эту проблему. Корректор хорошо держит спину, разводит плечи, после того как сняла его, какое-то время ходишь с прямой спиной".
"С непривычки спине некомфортно, но это и нормально и довольно быстро привыкаешь. К слову поясница меньше болит уже. Корректор справляется с поставленной задачей".
"Хожу неделю! Стал чаще выпрямляться! За работай на компьютере стал очень сильно замечать что горбачусь. А тут идеальное решение моей проблемы. Сижу как оловянный солдатик".
"Отличное приспособление для коррекции осанки! Легко надевается, регулируется . Через некоторое время привыкаешь и не чувствуешь его на себе. Где-то месяц ношу, периодически. Чувствую, что без него спина привыкает быть выпрямленной".
Также покупатели рекомендуют при выборе корректора обращать внимание на особенности конструкции, качество материалов и размер. Говоря о конструкции, следует выбирать корректор с гибкими ребрами жесткости. Так он будет держать спину в правильном положении, снимет спазм мышц, а это, в свою очередь, уменьшит болевые ощущения и снизит дискомфорт.
Если говорить о материале, то ленты мягкого корректора должны быть упругими и эластичными, а у жестких должны быть более плотными и не растягиваться слишком сильно. А правильно подобранный размер — залог вашего комфорта, поэтому при покупке подберите тот корректор, который подойдет именно вам.