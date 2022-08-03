Хирург назвал оптимальный возраст для пластических операций

Звездный хирург Паруйр Минасян в беседе с “Лентой.ру” рассказал, когда можно прибегнуть к популярным хирургическим операциям с минимальным уроном для здоровья.

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В первую очередь эксперт отметил, что накануне любой операции пациентам рекомендуется пройти консультацию. Только опытный хирург может подсказать, какую процедуру и когда можно сделать.

Также хирург назвал сроки популярных операций. Так он отметил, что делать блефаропластику лучше всего в период от 30 до 40 лет, а подтяжку груди и лица – уже после сорока.

Абдоминопластика и липосакция популярны у пациентов от 20 до 30. Многие женщины видят в этих операциях шанс скорректировать фигуру после родов.

Паруйр Минасян предупредил, что ринопластика возможна и в 17-летнем возрасте, но только с разрешения родителей пациента. Также эксперт отметил, что с момента достижения совершеннолетия можно подкорректировать форму груди.