Дерматологи рассказали, как загорать без вреда для здоровья

Лето, теплая погода, много солнца — чем не причины, чтобы отправиться загорать? При этом, находясь под прямыми солнечными лучами не стоит забывать о мерах безопасности и соблюдать правила, которых, кстати, не так и много. Мы обратились к специалистам клиники АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) за советом: как получить красивый загар, но при этом не нанести вред собственному здоровью?

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Почему длительное и неправильное пребывание на солнце несет риск для организма?

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Влияние солнца, а именно ультрафиолетовых лучей, является фактором-раздражителем, способным спровоцировать развитие такого опасного заболевания, как рак кожи.

Ультрафиолетовое облучение в больших дозах вызывает необратимые изменения в клетках кожи, многократно увеличивая риск их перерождения. К группе риска относятся люди со светлым типом кожи, светловолосые, а также те, у кого много веснушек, пигментных пятен и родинок.

— Ольга Машкова Врач дерматолог-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Врач рекомендует с особенным вниманием отнестись к защите от солнечных лучей кожных образований, пигментных пятен. В результате интенсивного загара, они могут переродиться в злокачественные опухоли. Длительное нахождение на солнце может навредить не только коже, но и сетчатке глаз.

Воздействие ультрафиолета для глаз опасно не меньше, чем для кожи. Ведь солнечные лучи повышают риск катаракты, дистрофии сетчатки, фотокератита и синдрома сухого глаза.

— Ольга Машкова Врач дерматолог-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Как правильно загорать, минимизировать вред от пребывания на солнце и обезопасить себя от перегрева организма?

Отвечает Маруа Байчорова Врач-дерматолог (косметолог) клиники АО «Медицина».

«Кельтский» фототип. Голубые или светло-зеленые глаза, очень светлые или рыжие волосы, тонкая кожа молочного или фарфорового оттенка, веснушки — основные признаки кельтского фототипа. Из-за недостатка меланина в нижних слоях эпидермиса, даже при непродолжительном нахождении под солнцем высок риск, вместо красивого загара, получить ожог кожи. При этом, у людей, относящихся к этому фототипу высок развития меланомы (разновидности рака кожи). Маруа Байчорова,рекомендует, если вы принадлежите кельтскому фототипу, обязательно пользоваться солнцезащитными кремами с факторами защиты SPF50 и PPD. «Скандинавский». Если у вас серые, зеленые или голубые глаза, светлые или светло-каштановые волосы и светлая кожа, то вы принадлежите к этому фототипу. Люди со скандинавским фототипом могут слегка загореть, но их загар никогда не будет слишком темным. При злоупотреблении солнечными лучами у людей второго фототипа также высок риск развития меланомы, и для защиты от ультрафиолета им также нужно пользоваться кремами с факторами защиты SPF50 и PPD». «Темный европейский» фототип. У представителей этого типа смуглая кожа, темно-русые или каштановые волосы, карие или серые глаза. Их кожа достаточно хорошо защищена от ультрафиолетовых лучей. Однако больше 30 минут под открытым солнцем находиться тоже не стоит, так как присутствует риск развития рака кожи. Людям с этим фототипом кожи рекомендуется использовать солнцезащитные кремы SPF30 и PPD. «Средиземноморский» фототип. Для его представителей характерны очень смуглая кожа, карие глаза и черные волосы. Большое количество меланина в нижних слоях эпидермиса защищает от воздействия ультрафиолета, но риск развития меланомы у них все равно остается, хоть и меньший, чем у предыдущих фототипов. Маруа Байчорова рекомендует представителям средиземноморского фототипа находиться под прямыми солнечными не более 40 минут. Для защиты подойдут кремы с факторами защиты SPF30 и PPD. Прежде всего, стоит запомнить, что существуют разные фототипы кожи. Зависят они от количества меланина в нижних слоях эпидермиса — специального пигмента. И чем больше в вашей коже меланина, тем устойчивее она к воздействию солнечных лучей, тем интенсивнее загар.

Пятым и шестым фототипами являются: «средне-восточный» и «афроамериканский». Супер-смуглая кожа, темные глаза и волосы — черты принадлежности к этим фототипам. Такой тип кожи не обгорает на солнце, а риск развития меланомы у людей, принадлежащих к двум этим группам фоточувствительности минимален. Но, тем не менее, Маруа Байчорова рекомендует представителям пятого и шестого фототипов пользоваться средствами от загара с значениями факторов защиты — SPF15 и PPD.