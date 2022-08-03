Женщина умерла после операции по уменьшению груди

34-летняя испанка Сильвия Идалия Серрано умерла от бактериальной инфекции после того, как сделала косметическую операцию. Об этом сообщает Seven News.

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Женщина обратилась в косметическую клинику Centro Europeo Medico Estetica (CEME) в Мадриде, Испания, чтобы сделать операцию по уменьшению груди. Ей предложили вариант «три в одном»: в косметическую процедуру входили уменьшение груди, удаление жира с живота и боков с помощью липосакции, а также липофилинг ягодиц за «небольшую цену».

Сразу после операции Серрано стала жаловаться на боль, головокружение и рвоту. Врачи объяснили, что такая реакция на процедуру находится «в пределах нормы», и выписали ее из клиники.

У Серрано быстро развилась бактериальная инфекция, известная как некротический фасциит. Заболевание приводит к разрушению и отмиранию клеток в мягких тканях тела — некрозу. Симптомами инфекции обычно являются красная и фиолетовая кожа в пораженной области, сильная боль, лихорадка и рвота.

Серрано доставили в больницу Ла-Пас в критическом состоянии и ввели в состояние медикаментозной комы. При этом спасти ее не удалось. Смерть наступила в результате полиорганной недостаточности.