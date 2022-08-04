6 причин, по которым вы постоянно чувствуете голод

Отсутствие насыщение не связано с силой воли, но зависит от множества других факторов.

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Кажется, вы только что позавтракали, но уже хочется перекусить, а вечером голод настолько сильный, что вы переедаете, а затем корите себя, испытывая дискомфорт в желудке. Такой «волчий голод» может испортить жизнь и заметно отразиться на фигуре.

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Чтобы справиться с ощущениями, необходимо разобраться в причинах состояния, а их может быть несколько.

Проблемы со здоровьем

Дисбаланс гормонов, проблема в работе щитовидной железы, повышенный сахар сильно влияют на чувство голода. Чтобы быть уверенным, что повышенный аппетит — не следствие проблем со здоровьем, нужно сдать анализы и проконсультироваться со специалистами.

Если же какие-то сбои в работе организма все же обнаружатся, врач посоветует лечение, которое поможет скорректировать пищевое поведение.

Недостаток сна

Когда человек спит, в организме вырабатываются гормоны грелин и лептин: они отвечают за чувство голода и насыщение. Если сна недостаточно, то уровень гормона, сигнализирующего о насыщении, заметно снижается, а того, что вызывает аппетит, повышается.

Как результат, весь день вы чувствуете себя голодным, а насыщение не наступает даже после обильного застолья. Чтобы нормализовать уровень гормонов, начните высыпаться. Попробуйте отправляться в постель не позже 23 часов, тогда организм наладит циркадные ритмы, а вы заметите, что стали гораздо реже переедать.

ПМС

Да, женский организм очень чутко реагирует на период менструального цикла. Во время ПМС хочется сладкого, копченого, жирного. Так происходит из-за недостатка серотонина, отвечающего за удовлетворение. Чтобы в этот момент не набрать лишних килограммов, попробуйте заменить перекусы фруктами, йогуртами или батончиками без сахара с высоким содержанием протеина.

Жажда

Часто мы путаем жажду и голод, поэтому специалисты рекомендуют перед тем, как перекусить, выпить стакан воды и подождать 20 минут. Возможно, чувство голода пропадет.

Слишком много сахара

Глюкоза — отличное подспорье для умственной работы, но ее переизбыток приводит к скачкам инсулина. Как следствие, постоянное чувство голода. Чтобы сохранить сытость на долго, откажитесь от быстрых углеводов в пользу более полезной альтернативы: фруктов, овощей, творога, орехов.

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