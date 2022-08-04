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6 минут назад

Врач рассказал об опасности замороженного мяса

Мира Маркина

Не все продукты питания можно замораживать и размораживать без последствий. О том, какие из них попадают в “черный список”, изданию “Доктор Питер” рассказал врач первой категории, гастроэнтеролог Сергей Лопатин.

Врач предупредил об опасности замороженного мяса
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт рекомендовал не подвергать мясо, птицу, рыбу и морепродукты повторной заморозке. По словам медика, эти продукты при первичном размораживании могли стать благоприятной средой для размножения бактерий. И если повторить процесс заморозки-разморозки еще раз, патогенные микроорганизмы могут попасть в желудок потребителя несмотря на термическую обработку.

Также Сергей Лопатин объяснил, что лучше не замораживать яйца в скорлупе. Под воздействием низких температур на ней могут появиться невидимые глазу микротрещины, обеспечивающие доступ бактериям к продукту. Если нужно заморозить яйца, стоит их предварительно разбить в герметичную емкость, резюмировал врач.

Не стоит замораживать и мягкие сыры, считает эксперт. По его мнению, после морозильной камеры они теряют вкусовые качества и структуру. И это делает их уязвимыми для бактерий.

Ранее мы писали о том, чем опасен щавель.

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