Гречневая диета для похудения: плюсы и минусы, правила питания и особенности

Различных диет существует великое множество, и каждый может выбрать ту, что подойдет идеально. Одной из самых популярных в России считается гречневая диета. «Рамблер» рассказывает, в чем особенности гречневой диеты, какие у нее есть преимущества и противопоказания.
Конечно же, большинству людей важно знать, что выглядят они великолепно. Часто этому ощущению собственной привлекательности мешает лишний вес, причем многие пытаются с ним бороться, но, к сожалению, с переменным успехом.
Главная причина в том, что любой диеты, даже самой прекрасной, невозможно придерживаться вечно. Рано или поздно наступает срыв, человек начинает есть все подряд, а в итоге набирает все потерянные килограммы и еще немного в придачу. Это значит, что волшебной диеты, как и волшебной таблетки, не существует и дело вовсе не в диете.
Чтобы успешно терять вес, нужно создать дефицит калорий в течение дня. При этом для похудения совершенно неважно, что и в какое время вы съели, главное, чтобы поступающих с пищей калорий было меньше, чем вы тратите за день. Если рацион сбалансировать по белкам, жирам и углеводам, результат будет хорошим. Чтобы добиться превосходных результатов, нужно подключить физкультуру.
Но это все теория, на практике очень сложно — взять и полностью изменить образ жизни. Гречневая диета может стать переходным этапом.
Об особенностях гречневой диеты «Рамблеру» рассказал эксперт — Людмила Микитюк.
Напомним, что 600 ккал в сутки — это экстремально низкий показатель, у большинства людей организм тратит не менее 800 ккал только лишь на обеспечение основных процессов. Грубо говоря, если целый день лежать и ничего не делать, этого количества калорий хватит, чтобы не умереть от голода. Если же при этом ходить на работу и выполнять какие-то дела, не требующие больших физических усилий, калорий нужно гораздо больше.
Но больше недели придерживаться такой диеты нельзя. Стоит постепенно повысить калорийность рациона и вернуть разнообразие.
Всегда следует помнить о последствиях и осознавать риски, которые несет любое ваше решение.
Любая монодиета чревата срывами — однообразие рациона очень трудно выдержать.
Вот какие минусы выделяет Людмила Микитюк:
У гречневой диеты есть противопоказания:
• сахарный диабет;
• язва желудка;
• заболевание эндокринной системы;
• беременность и лактация.
Если вы нашли себя в группе риска, то от гречневой диеты стоит отказаться.
Специалисты говорят, что оптимально снижение веса — не более 500 граммов в неделю. При этом чем ниже изначальный вес, тем медленнее будут уходить лишние килограммы. Полные люди начинают худеть быстрее, но постепенно этот процесс замедляется.
По окончании гречневой диеты стоит пересмотреть рацион и повысить его калорийность, но так, чтобы дефицит калорий сохранялся. Для того, чтобы терять вес, достаточно создать дефицит в 200-300 калорий. Действуйте по следующему алгоритму:
Через какое-то время вы запомните, что сколько весит, и сможете на глаз определять размеры нужной вам порции.