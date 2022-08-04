Гречневая диета для похудения: плюсы и минусы, правила питания и особенности

Различных диет существует великое множество, и каждый может выбрать ту, что подойдет идеально. Одной из самых популярных в России считается гречневая диета. «Рамблер» рассказывает, в чем особенности гречневой диеты, какие у нее есть преимущества и противопоказания.

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Конечно же, большинству людей важно знать, что выглядят они великолепно. Часто этому ощущению собственной привлекательности мешает лишний вес, причем многие пытаются с ним бороться, но, к сожалению, с переменным успехом.

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Почему диеты не работают

Главная причина в том, что любой диеты, даже самой прекрасной, невозможно придерживаться вечно. Рано или поздно наступает срыв, человек начинает есть все подряд, а в итоге набирает все потерянные килограммы и еще немного в придачу. Это значит, что волшебной диеты, как и волшебной таблетки, не существует и дело вовсе не в диете.

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Чтобы успешно терять вес, нужно создать дефицит калорий в течение дня. При этом для похудения совершенно неважно, что и в какое время вы съели, главное, чтобы поступающих с пищей калорий было меньше, чем вы тратите за день. Если рацион сбалансировать по белкам, жирам и углеводам, результат будет хорошим. Чтобы добиться превосходных результатов, нужно подключить физкультуру.

Но это все теория, на практике очень сложно — взять и полностью изменить образ жизни. Гречневая диета может стать переходным этапом.

Правила питания на гречневой диете

Об особенностях гречневой диеты «Рамблеру» рассказал эксперт — Людмила Микитюк.

Строгой гречневой монодиеты можно придерживаться 3-4 дня: есть сколько угодно гречки и пить простую фильтрованную воду или несладкий чай. Затем следует дополнить рацион нежирным кефиром — не более 1 литра в сутки. За счет своей низкой калорийности (около 600 ккал в сутки) и отсутствия соли гречнево-кефирная диета быстро выведет из организма излишки жидкости и избавит от нескольких килограммов жировых отложений.

Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

Напомним, что 600 ккал в сутки — это экстремально низкий показатель, у большинства людей организм тратит не менее 800 ккал только лишь на обеспечение основных процессов. Грубо говоря, если целый день лежать и ничего не делать, этого количества калорий хватит, чтобы не умереть от голода. Если же при этом ходить на работу и выполнять какие-то дела, не требующие больших физических усилий, калорий нужно гораздо больше.

За неделю такого питания со здоровым организмом вряд ли случится что-то плохое. Напротив — укрепятся стенки сосудов и сердечная мышца, повысится иммунитет, снизится повышенное давление и уровень холестерина в крови, улучшится состояние кожи и волос.

Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

Но больше недели придерживаться такой диеты нельзя. Стоит постепенно повысить калорийность рациона и вернуть разнообразие.

Чем опасна гречневая диета

Всегда следует помнить о последствиях и осознавать риски, которые несет любое ваше решение.

Употребление только одного продукта в течение достаточно длительного времени, безусловно, лишает организм ряда необходимых питательных веществ. Как бы ни старались адепты гречневой диеты представить ее вместилищем всех необходимых организму полезных веществ — это, конечно же, далеко от истины.

Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

Любая монодиета чревата срывами — однообразие рациона очень трудно выдержать.

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Вот какие минусы выделяет Людмила Микитюк:

В гречке содержится только растительный белок, но для здорового поддержания мышечных и соединительных тканей необходим также животный белок.

Отсутствие мясных продуктов грозит дефицитом железа и аминокислот. Это может стать причиной ухудшения самочувствия и снижению иммунитета.

Гречневая диета приводит к недостатку глюкозы, что сказывается на общем состоянии — повышается утомляемость и могут возникнуть проблемы со сном.

В гречке мало витаминов, это отразится на состоянии кожи, волос и ногтей.

Однообразный рацион может привести к пищевому срыву.

Противопоказания

У гречневой диеты есть противопоказания:

• сахарный диабет;

• язва желудка;

• заболевание эндокринной системы;

• беременность и лактация.

Если вы нашли себя в группе риска, то от гречневой диеты стоит отказаться.

Какой темп потери веса считается оптимальным

Специалисты говорят, что оптимально снижение веса — не более 500 граммов в неделю. При этом чем ниже изначальный вес, тем медленнее будут уходить лишние килограммы. Полные люди начинают худеть быстрее, но постепенно этот процесс замедляется.

Гречневая диета обещает, что потеря массы тела составит 7–18 кг. Скорее всего, так оно и будет, ведь суточная калорийность будет экстремально низкой. И это совершенно неполезно. Кроме того, высока вероятность рикошетного набора массы тела.

Людмила Микитюк Диетолог-нутрициолог

По окончании гречневой диеты стоит пересмотреть рацион и повысить его калорийность, но так, чтобы дефицит калорий сохранялся. Для того, чтобы терять вес, достаточно создать дефицит в 200-300 калорий. Действуйте по следующему алгоритму:

Вычислите, сколько калорий вы тратите в сутки с учетом своего возраста, исходного веса и физической активности, для этого можно воспользоваться одним из онлайн-калькуляторов, в интернете их много. Начните считать калории и учитывать поступающие с пищей белки, жиры, углеводы с помощью специального приложения, их довольно много, нужно выбрать то, которое вам покажется самым удобным. Регулярно вносите данные и корректируйте питание.

Через какое-то время вы запомните, что сколько весит, и сможете на глаз определять размеры нужной вам порции.