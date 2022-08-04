Гинекологи рассказали, опасен ли диабет во время беременности

По мере развития беременности в организме женщины резко увеличивается выработка половых гормонов (эстрогенов и прогестерона, ХГЧ) и гормона кортизола, которые подавляют действие инсулина. В результате уровень сахара в крови возрастает. Часто у беременных диагностируют гестационный сахарный диабет. Подробности читайте в нашей новости.