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2 часа назад

Гинекологи рассказали, опасен ли диабет во время беременности

Letidor.ru

По мере развития беременности в организме женщины резко увеличивается выработка половых гормонов (эстрогенов и прогестерона, ХГЧ) и гормона кортизола, которые подавляют действие инсулина. В результате уровень сахара в крови возрастает. Часто у беременных диагностируют гестационный сахарный диабет. Подробности читайте в нашей новости.

Гинекологи рассказали, опасен ли диабет во время беременности
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врачи-гинекологи, авторы Telegram-канала «Продвинутое акушерство» Гиорги Абесадзе и Александр Кирющенков рассказали о том, чем опасен гестационный диабет для матери и будущего ребенка. Гипергликемия наносит вред здоровью и женщины и плода, приводит к внутриутробным болезням плода.

«Если не лечить заболевание, то повышаются риски раннего старения плаценты и, как следствие, задержки развития плода, преждевременных родов, многоводия, формирования крупного или диспропорционального, или отечного плода, повышения артериального давления, преэклампсии»,

- авторы Telegram-канала «Продвинутое акушерство»

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