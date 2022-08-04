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49 минут назад

Нутрициолог Писарева заявила об опасности избытка витамина D

Ura.Ru

При переизбытке витамина D в организме, человек будет испытывать проблемы с почками и печенью, а также такие симптомы, как тошнота, слабость, снижение иммунитета, зуд. Об этом в беседе с URA.RU заявила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Нутрициолог заявила об опасности избытка витамина D
Фото: Ura.RuUra.Ru

«При гипервитаминозе витамина D у нас страдает выделительная система: почки, печень. Может быть тошнота, рвота, снижение аппетита, слабость, зуд, снижение иммунитета. Как дефицит витамина D опасен для организма, так и опасен его переизбыток, так как это растворимый жир. Он накапливается в организме и может выводиться в течение нескольких месяцев. Обычно гипервитаминоз наступает при его накоплении свыше нанограмма на миллилитр»,

— сказала Ирина Писарева.

Кроме того, передозировка витамина D нарушает обмен кальция и фосфора в организме, уточнила диетолог.

«Избыток витамина D — большая проблема. С помощью солнца и питания невозможно получить переизбыток, гипервитаминоз. Это можно сделать только если будет неправильно и бесконтрольно приниматься высокие дозы витамина D. Он уже признан гормоном. Он очень сильно влияет на все системы и органы. При гипервитаминозе, самое важное — нарушается обмен кальция и фосфора. Может случиться гиперкальциемия (повышенное содержание кальция в крови, ведущее к аритмии, почечной недостаточности, судорогам, остановке сердца и коме — прим. URA.RU)»,

— подчеркнула она.

При этом, отметила нутрициолог, учеными было признано, что у российских граждан недостаток витамина D.

«Идет программа по восстановлению дефицита витамина D. Причем раньше считалось, что витамин D образуется под действием солнца, но в солнечных регионах России дефицит витамина D намного выше, чем в Санкт-Петербурге, поэтому солнце не защитит вас от дефицита. Также часто критический дефицит витамина D у людей с ожирением. Им требуется назначение препаратов в 2-3 раза выше нормы»,

— поведала собеседница агентства.

Здоровье,Ирина Писарева,
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