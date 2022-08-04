Нутрициолог заявила об опасности избытка витамина D

«Избыток витамина D — большая проблема. С помощью солнца и питания невозможно получить переизбыток, гипервитаминоз. Это можно сделать только если будет неправильно и бесконтрольно приниматься высокие дозы витамина D. Он уже признан гормоном. Он очень сильно влияет на все системы и органы. При гипервитаминозе, самое важное — нарушается обмен кальция и фосфора. Может случиться гиперкальциемия (повышенное содержание кальция в крови, ведущее к аритмии, почечной недостаточности, судорогам, остановке сердца и коме — прим. URA.RU)»,