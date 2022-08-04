5 причин пить фильтрованную воду

Около 40% жителей страны пьют и используют некачественную воду — такой вывод сделала Счетная палата России в своем отчете, опубликованном в 2021 году. Россияне опасаются пить из-под крана и часто покупают воду в бутылках, но при этом с каждым годом растет процент людей, которые употребляют фильтрованную воду.

Фото: Eva.ru Eva.ru

О том, как система фильтрации сохраняет семейный бюджет и помогает заботиться об экологии планеты и почему лучше пить фильтрованную воду рассказала директор по маркетингу BWT Анастасия Шаргородская.

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Когда нужен фильтр?

Перед тем, как установить фильтр доочистки воды на кухне, необходимо, чтобы вода соответствовала нормам СанПин, то есть прошла очистку на городском водоразборе. В наших квартирах из централизованного водопровода течет именно такая обеззараженная вода, поэтому спокойно можно ставить фильтр доочистки.

В загородных домах вода обычно поступает из скважин или колодцев. Для ее очистки в бойлерных устанавливаются специальные системы водоподготовки, которые доводят воду до питьевого качества. И после этого можно ставить фильтр доочистки под мойку. При несоответствии воды нормам СанПин фильтр устанавливать нельзя, так как он не справится в силу своих технологических и ресурсных характеристик.

Причина №1. Сохранение природного состава

Большинство людей отдают предпочтение кипяченой или бутилированной воде. Но решают ли данные меры проблему качества воды? Метод кипячения давно считается неэффективным для очистки воды, так как он не убирает из нее вредные примеси и хлор. Остается бутилированная вода. Стоит разобраться, откуда она берется и как подготавливается. Производство любой такой воды устроено следующим образом: из водопроводной воды делается дистиллированная прогоном через промышленные системы обратного осмоса, которая убирает все примеси и природные минералы. Потом вода наполняется различными минералами (состав зависит от производителя), то есть минерализуется искусственно, и уже в таком виде вода попадает на полки в магазинах. Считается, что природный (естественный) химический состав воды — оптимальный по балансу минеральных веществ и микроэлементов с точки зрения пользы и потребности организма человека.

При подготовке бутилированной воды используется процесс искусственной минерализации. Из-за этого вода обогащена минеральными веществами в разных пропорциях, некоторые в избытке, а некоторые и вовсе отсутствуют. К тому же, часто заявленный на этикетке минеральный состав не совпадает с данными, полученными после химического лабораторного анализа. В итоге вы прилично переплачиваете за сомнительное качество бутилированной воды. Кроме этого, если пластик долго хранится, а также подвергается воздействию ультрафиолетового излучения, то он начинает выделять в воду токсичные вещества.

Причина №2. Баланс полезных веществ

Большое количество различных фильтров позволяет человеку подобрать идеальную для него воду. Фильтр очищает воду от хлора, вредных примесей и бактерий, смягчает ее, обогащает полезными для организма микроэлементами: цинком, магнием, кальцием и др. Цинк — полезный микроэлемент для здоровья, он укрепляет иммунитет. Магний необходим для восполнения сил и энергии, он способствует стрессоустойчивости, а также незаменим для людей, ведущих активных образ жизни и спортсменов. Кроме этого, он влияет на вкус напитков, например, увеличение в воде концентрации магния уменьшает горечь и терпкость кофе, делая его слаще. Сбалансированное умягчение воды сохраняет природный минеральный состав и убирает избыточный кальций, что позволяет избавиться от известкового налета в чайнике и кофемашине.

Причина №3. Экономия пространства

Тяжелые и объемные бутыли с водой из магазина захламляют пространство. В то время как фильтры-кувшины и фильтры, которые устанавливаются под мойку, занимают минимальное количество места в квартире или доме. Многоступенчатая очистка происходит в одной колбе, которую можно монтировать как вертикально, так и горизонтально, что удобно для любой кухонной планировки. Фильтрованная вода отлично подходит для готовки — супы, морсы, компоты, чай и кофе. Также ей полезно мыть овощи, фрукты, зелень и детскую посуду. Даже умываться и чистить зубы фильтрованной водой гораздо приятнее, поэтому многие пользователи устанавливают фильтры на раковину в ванной.

Причина №4. Экономия средств и контроль качества

По данным компании стоимость одного литра бутилированной французской воды составляет 260 рублей, при этом литр воды из 19-литровой бутыли стоит 15 рублей, а литр фильтрованной воды — 6 рублей. Разница стоимости за литр в 43 и 2,5 раз, соответственно. К тому же, оценить качество бутилированной воды при покупке невозможно, поэтому покупателям, как правило, приходится довериться словам производителя и рекламе или сделать выбор в пользу более дорогой, но не обязательно качественной воды.

Причина №5. Забота об экологии