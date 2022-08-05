Врач рассказала о неожиданной причине облысения

О неочевидных причинах облысения у мужчин и женщин рассказала медицинский редактор британского таблоида The Mirror Джессика Ниббс.

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Одним из основных факторов, который провоцирует выпадение волос, эксперт назвала холестерин. Известно, что он играет важную роль в синтезе гормонов и усвоении витаминов, но в избыточных концентрациях он мешает органам правильно развиваться.

По внешним признакам высокий уровень холестерина заметить достаточно проблематично. Однако об этом может сигнализировать изменение качества волос. Ниббс сослалась на недавнее исследование ученых. Они провели опыт на мышах, разделив их на две группы – одних кормили сбалансированной пищей, а других – продуктами с высоким содержанием холестерина. Спустя полтора года 75% грызунов из второй группы стали терять шерсть.

Чтобы избежать этой проблемы, эксперт посоветовала сократить употребление жирного мяса, сыра, мороженого и мучного. На повышение концентрации холестерина в организме также влияет злоупотребление алкоголем, пассивный образ жизни, курение и стресс.