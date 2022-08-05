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1 час назад

Врач предупредил о риске развития рака из-за пирсинга

Lenta.ru

Трещины в эмали зубов, травмы слизистой губ, щек, губ и языка — это неполный перечень проблем, с которыми сталкиваются любители пирсинга, рассказал член международной ассоциации стоматологов, главный врач, стоматолог-ортопед петербургского центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile Кирилл Костин. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил о риске развития рака из-за незаживающих ран из-за пирсинга.

Врач предупредил о риске развития рака из-за пирсинга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стоматолог, сославшись на коллег из Германии, проводивших обследование обладателей пирсинга во рту, сообщил, что в 100 процентов случаев у этих людей были различные повреждения передних зубов, в основном нижних.

Костин добавил, что у людей с пирсингом во рту развивается рецессия десны и хроническая травма слизистой губ и щек. Хроническое травмирование украшениями для пирсинга одного и того же участка слизистой полости рта может вызывать незаживающие язвы и запросто может закончиться озлокачествлением раны и развитием рака, предупредил врач.

Стоматолог напомнил, что полость рта — бактериологически одно из самых грязных мест организма. Поэтому, объяснил он, любая рана во рту в любой момент может быть инфицирована, что может привести к печальным последствиям.

«Нужно себе четко представлять, что помимо новых ощущений себя крутым и суперсексуальным есть и обратная сторона красивых картинок с пирсингом, — предостерег стоматолог. — Завоевать внимание окружающих можно разными путями, куда менее опасными для здоровья».

Здоровье,Кирилл Костин,
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