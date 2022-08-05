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3 часа назад

Купающиеся в Балтийском море жалуются на укусы морских блох

Kaskad.tv

Купания в Балтийском море по ночам могут закончиться укусами. На них жалуются отдыхающие в социальных сетях.

«Штук 50 с себя снял… кусаются. 2-3 мм длиной», - написал в паблике «ЯД» отдыхающий.

В комментариях рассказали, что мужчина столкнулся с морскими блохами, которых также называют бокоплавами. Это очень мелкие ракообразные, которые днем спят под землей, а ночью вылезают, чтобы покормиться – их диета, в основном, состоит из гниющих водорослей на берегу. Особенно активны они в августе-сентябре.

Хоть бокоплавы невелики, но их укусы довольно ощутимы – их можно сравнить с комариными. Ко всему прочему, они могут вызвать зуд и аллергическую реакцию.

«При укусе с августа по сентябрь в ране после укуса оставляют микропотомство, которое может вызывать загноения! Так что будьте внимательны и осматривайте себя и своих детей после купания! А лучше в августе и сентябре воздержитесь от купания ради своего здоровья! Из-за теплой воды они начинают размножаться. Потом гнойники по всему телу, жуть! У меня так двух знакомых покусали в том году, 7 августа покупались, потом в больницу на три недели заехали! Их (блох) потомство вырезали тонкими надрезами, остались теперь маленькие шрамики на всю жизнь, это печально, но факт! Лучше с августа выбирать озера! Надёжнее и безопаснее!», - написал один из подписчиков.

Другие знающие посоветовали укушенному выпить антигистаминные препараты.

Здоровье,
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