Купания в Балтийском море по ночам могут закончиться укусами. На них жалуются отдыхающие в социальных сетях.
«Штук 50 с себя снял… кусаются. 2-3 мм длиной», - написал в паблике «ЯД» отдыхающий.
В комментариях рассказали, что мужчина столкнулся с морскими блохами, которых также называют бокоплавами. Это очень мелкие ракообразные, которые днем спят под землей, а ночью вылезают, чтобы покормиться – их диета, в основном, состоит из гниющих водорослей на берегу. Особенно активны они в августе-сентябре.
Хоть бокоплавы невелики, но их укусы довольно ощутимы – их можно сравнить с комариными. Ко всему прочему, они могут вызвать зуд и аллергическую реакцию.
«При укусе с августа по сентябрь в ране после укуса оставляют микропотомство, которое может вызывать загноения! Так что будьте внимательны и осматривайте себя и своих детей после купания! А лучше в августе и сентябре воздержитесь от купания ради своего здоровья! Из-за теплой воды они начинают размножаться. Потом гнойники по всему телу, жуть! У меня так двух знакомых покусали в том году, 7 августа покупались, потом в больницу на три недели заехали! Их (блох) потомство вырезали тонкими надрезами, остались теперь маленькие шрамики на всю жизнь, это печально, но факт! Лучше с августа выбирать озера! Надёжнее и безопаснее!», - написал один из подписчиков.
Другие знающие посоветовали укушенному выпить антигистаминные препараты.