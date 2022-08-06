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1 час назад

Стоматолог Тарова дала советы по уходу за полостью рта

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Ортодонт-стоматолог Александра Тарова дала советы по уходу за полостью рта.

Стоматолог Тарова дала советы по уходу за полостью рта
Фото: RT на русскомRT на русском

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что желательно пользоваться не только зубными щётками, но и ополаскивателями, зубными нитями и межзубными ёршиками.

Как отметила врач, при чистке зубов важно делать выметающие движения — в направлении от десны к режущему краю или жевательной поверхности, а также возвратно-поступательные (при очищении жевательных поверхностей зубов) и круговые.

«Для полного удаления налёта с поверхности одного зуба необходимо сделать более десяти движений зубной щеткой. Главное — не сколько времени вы тратите на чистку зубов, а какие движения вы делаете, когда чистите зубы», — добавила Тарова.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU рассказал, какие полезные элементы стоит употреблять человеку для здоровой работы кишечника.

Здоровье,
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