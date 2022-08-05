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1 минуту назад

Как избежать срывов при похудении

Мир24

Чтобы избежать срывов в процессе похудения, нужно придерживаться некоторых правил. О них рассказал врач-эндокринолог Арсений Русанов, пишет газета «Известия».

Как избежать срывов при похудении
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, зачастую причиной срывов является резкое ограничение калорийности питания либо нерациональный режим питания. Это характерно для некоторых диет.

Он отметил, что в данной ситуации организм испытывает стресс, резко повышается аппетит. В итоге растет вероятность того, что килограммы, которые вы сбросили, вернутся с избытком.

«Худеть надо постепенно. При избытке веса оптимальной динамикой снижения веса является похудение на 5 – 10% от исходной массы тела. При достижении целевого веса рекомендуется в течение длительного времени поддерживать достигнутый результат»,

– пояснил Русанов, объяснив, что такой вариант похудения – самый физиологичный.

Он также советует уменьшить калорийность питания на 500 – 600 калорий в сутки от дневной энергетической потребности. Врач предупредил, что в этом вопросе важно не переусердствовать. Так, минимально рекомендованная калорийность для женщин – 1200 калорий в сутки, а для мужчин –1500.

Еще одна хорошая привычка в процессе похудения – соблюдение режима питания. По словам Русакова, наиболее эффективно при снижении веса питаться три – четыре раза в день. Также он призвал отказаться от концепции разрешенных и запрещенных продуктов. Вместо этого лучше разделить продукты на две категории –помогающие (овощи, цельнозерновые продукты, мясо птицы, нежирная рыба и так далее) и не помогающие (кондитерские изделия, сладкие напитки, сдобная выпечка, хлеб, макароны, жирное мясо и так далее) снижать вес.

Здоровье,
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