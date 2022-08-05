Как избежать срывов при похудении

Чтобы избежать срывов в процессе похудения, нужно придерживаться некоторых правил. О них рассказал врач-эндокринолог Арсений Русанов, пишет газета «Известия».

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По словам специалиста, зачастую причиной срывов является резкое ограничение калорийности питания либо нерациональный режим питания. Это характерно для некоторых диет.

Он отметил, что в данной ситуации организм испытывает стресс, резко повышается аппетит. В итоге растет вероятность того, что килограммы, которые вы сбросили, вернутся с избытком.

«Худеть надо постепенно. При избытке веса оптимальной динамикой снижения веса является похудение на 5 – 10% от исходной массы тела. При достижении целевого веса рекомендуется в течение длительного времени поддерживать достигнутый результат»,

– пояснил Русанов, объяснив, что такой вариант похудения – самый физиологичный.

Он также советует уменьшить калорийность питания на 500 – 600 калорий в сутки от дневной энергетической потребности. Врач предупредил, что в этом вопросе важно не переусердствовать. Так, минимально рекомендованная калорийность для женщин – 1200 калорий в сутки, а для мужчин –1500.