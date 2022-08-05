Как избежать срывов при похудении

Чтобы избежать срывов в процессе похудения, нужно придерживаться некоторых правил. О них рассказал врач-эндокринолог Арсений Русанов, пишет газета «Известия».
По словам специалиста, зачастую причиной срывов является резкое ограничение калорийности питания либо нерациональный режим питания. Это характерно для некоторых диет.
Он отметил, что в данной ситуации организм испытывает стресс, резко повышается аппетит. В итоге растет вероятность того, что килограммы, которые вы сбросили, вернутся с избытком.
«Худеть надо постепенно. При избытке веса оптимальной динамикой снижения веса является похудение на 5 – 10% от исходной массы тела. При достижении целевого веса рекомендуется в течение длительного времени поддерживать достигнутый результат»,
– пояснил Русанов, объяснив, что такой вариант похудения – самый физиологичный.
Он также советует уменьшить калорийность питания на 500 – 600 калорий в сутки от дневной энергетической потребности. Врач предупредил, что в этом вопросе важно не переусердствовать. Так, минимально рекомендованная калорийность для женщин – 1200 калорий в сутки, а для мужчин –1500.
Еще одна хорошая привычка в процессе похудения – соблюдение режима питания. По словам Русакова, наиболее эффективно при снижении веса питаться три – четыре раза в день. Также он призвал отказаться от концепции разрешенных и запрещенных продуктов. Вместо этого лучше разделить продукты на две категории –помогающие (овощи, цельнозерновые продукты, мясо птицы, нежирная рыба и так далее) и не помогающие (кондитерские изделия, сладкие напитки, сдобная выпечка, хлеб, макароны, жирное мясо и так далее) снижать вес.