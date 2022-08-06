Врач назвала первичные признаки ВИЧ у женщин

Специалист отметила, что признаки ВИЧ у мужчин и женщин в целом не так сильно отличаются. Она подчеркнула, что основными признаками являются потеря веса, сильное ослабление иммунитета, боли в области грудной клетки, папилломы, вирусный гепатит и депрессивные состояния. Кроме того, часто страдает слизистая оболочка и нередки заболевания пневмонией и туберкулезом.