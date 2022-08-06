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4 часа назад

Врач назвала первичные признаки ВИЧ у женщин

Lenta.ruиещё 1

Врач-инфекционист Елена Бикаева назвала первичные признаки вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) у женщин. Об этом сообщают «Известия».

Врач назвала первичные признаки ВИЧ у женщин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист отметила, что признаки ВИЧ у мужчин и женщин в целом не так сильно отличаются. Она подчеркнула, что основными признаками являются потеря веса, сильное ослабление иммунитета, боли в области грудной клетки, папилломы, вирусный гепатит и депрессивные состояния. Кроме того, часто страдает слизистая оболочка и нередки заболевания пневмонией и туберкулезом.

По ее словам, у женщин чаще всего встречается герпес, цитомегаловирусная инфекция, вагинальный кандидат и кандидозный эзофагит. Также возможны нарушения менструального цикла и воспалительные заболевания органов малого таза.

Здоровье,
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