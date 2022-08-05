Почему с возрастом мы набираем вес

Ни для кого не секрет, что с возрастом люди набирают вес. Это не всегда связано с погрешностями в питании и сидячим образом жизни. Часто причина лишних килограммов в другом.

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Сколько нужно есть?

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Доказано, что у взрослого человека скорость обмена веществ снижается на 2% каждые 10 лет. Проблема в том, что мы становимся все менее подвижными, а едим порой больше. Помимо этого, часто возникают и гормональные нарушения. Оба этих фактора идут в связке и каждый из них обычно подстегивает другой.

Можно ли измерить обмен веществ и сколько калорий надо есть в день? Чтобы понять это, нужно рассчитать свой базовый метаболизм — то количество энергии, которое организм тратит в состоянии покоя. Рассчитывается он по специальной формуле.

Когда пора проверить гормоны

Если ваш вес не снижается, несмотря на усилия тренеров и диетологов, можно заподозрить гипотиреоз. Тем более, если параллельно присутствуют: повышенная тревожность, депрессивные состояния, чувство крайней усталости. Чтобы подтвердить или исключить это заболевание щитовидной железы, сдают кровь на тиреотропный гормон. Если он повышен, можно говорить о нарушениях в работе щитовидки. Тогда результата не будет, сколько бы вы ни изнуряли себя диетами. К вопросу нужно подходить с другой стороны. К счастью, сегодня врачи могут справляться с этим состоянием.

Важную роль играют и половые гормоны. Тестостерон обеспечивает половое влечение, отвечает за энергию, физическую силу и обмен веществ. Сегодня тестостерон признан одним из главных гормонов, ответственных за сжигание жира в организме.

— Тестостерон очень важен и для женщин. Женщины, так же как и мужчины имеют мышечную ткань. Тестостерон является основным анаболическим гормоном, то есть поддерживает силу и объем мышечной массы,

— объясняет врач-эндокринолог Александр Жуйков.

Проблемы с гормонами имеют разные внешние проявления.

— Например, сухость кожи, появление первых морщинок, которые становятся очевидными не только для самого человека, но и для окружающих — это может быть связано, например, с понижением уровня эстрогенов,

— рассказывает эндокринолог, дерматолог Анна Бушуева.

Что такое метаболический синдром

Главным виновником лишних килограммов чаще всего бывает инсулин — гормон поджелудочной железы. Основная его задача заключается в поддержании безопасного и стабильного уровня глюкозы в крови, чтобы человек чувствовал себя бодрым и энергичным.

Избыток инсулина приводит к мгновенному усвоению сахара, но вся эта энергия не может быть использована. Поэтому часть ее идет на производство жировой ткани.

После чего наступает гипогликемия — недостаток глюкозы — и следом необоснованное чувство голода, которое вынуждает нас открывать холодильник чаще.

Одно из потенциально опасных состояний — метаболический синдром. Это комплексное нарушение обмена веществ, предвестник диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Его признаки: ожирение в области талии (медики называют его абдоминальным), повышенное артериальное давление и так называемая инсулинорезистентность. Так называют нечувствительность клеток к инсулину, когда поступающая в организм глюкоза перестает усваиваться. Как это происходит?

Возьмем стакан сладкой газировки. В нем содержится пять (!) столовых ложек сахара. Если выпивать три таких стакана в день, каждый раз поджелудочная железа вынуждена выбрасывать в кровь больше гормона инсулина, чем обычно. И так каждый раз, когда мы «перебираем» с углеводами. Постепенно организм теряет чувствительность к инсулину. Углеводы уже не приносят достаточно энергии. Именно инсулин помогает транспортировать глюкозу через мембраны клеток. А когда его «не узнают», углеводный обмен нарушается, и глюкоза превращается в жир. Все, что съедает человек, теперь откладывается.

Эволюционно этот механизм заложен в каждом из нас. Это помогало нашим предкам адаптироваться к суровым условиям жизни, когда приходилось долго голодать. Сейчас необходимости запасать энергию впрок больше нет.

К счастью, метаболический синдром — состояние обратимое, если питаться правильно и вести здоровый образ жизни.

Идеальный способ похудения — изменить систему питания. Не сидеть на диетах, а именно изменить систему и придерживаться ее на протяжении всей жизни.

Как отличить голод от аппетита

Лишний вес сам по себе приводит к нарушениям в обменных процессах.

Жировые клетки у полных людей в два раза активнее запасают жир.

Это значит, чем больше процент жира у человека, тем быстрее он набирает новые килограммы.

— Важно отличать чувство голода от аппетита. Ведь чувство голода притупляется достаточно быстро, в течение 20 минут после приема пищи. Если хочется съесть «чего-нибудь» — это уже не голод, а аппетит. И вот совокупность подобных нарушений как раз называется нарушением пищевого поведения: когда голода нет, а есть хочется. Как правило, при этом выбор падает на те продукты, которые всегда под рукой: полуфабрикаты и фаст-фуд,

— рассказывает диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Проблема: вечно голодный мозг

За чувство сытости в нашем организме отвечает гормон лептин. Он посылает головному мозгу сигнал, что пора заканчивать прием пищи. Вырабатывают его сами жировые клетки. Теряя запасы, они начинают выпускать меньше лептина. Мозг воспринимает это как опасность: грядет истощение. И дает организму команду: «Надо поесть!».

В какой-то момент, при частых перееданиях, лептин преодолевает некий порог и рецепторы мозга теряют к нему чувствительность — мозгу постоянно не хватает сытости. Но это тоже обратимо: постепенное снижение веса приведет к тому, что мозг будет снова адекватно реагировать на количество лептина.

За лишний вес отвечает еще один гормон — грелин. Вырабатывается он прямо в желудке в тот момент, когда тот только переварил пищу. Чем более растянут ваш желудок, тем больше площадь его слизистой — и тем больше грелина она производит. Именно этот гормон толкает нас к холодильнику ночью и подбивает нарушить диету.

— Этот гормон может иногда работать странно. Его уровень может повышаться после сладкой пищи, например. То есть, вроде бы, было чувство голода, человек съел что-то сладкое, оно должно притупиться, но на самом деле вскоре возникает с новой силой,

— объясняет Юлия Чехонина.