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45 минут назад

Дерматолог назвала угрожающие здоровью привычки при проживании в отелях

Lenta.ru

Американская врач-дерматолог Лив Кремер (Liv Kraemer) предупредила о рисках заражения инфекцией при проживании в отелях. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте, на это обратило внимание издание The Sun.

Врач назвала опасные привычки при проживании в отелях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам девушки, многие туристы имеют вредные привычки, которые могут угрожать здоровью. В первую очередь эксперт посоветовала отказаться от использования мыла, которое кладут в ванной комнате номера. Вместо этого она призвала брать с собой собственные гигиенические средства.

Кроме того, дерматолог порекомендовала не ходить по номеру босиком, чтобы не подхватить грибок. Также Кремер указала на необходимость дезинфицировать пульт от телевизора перед использованием и всегда убирать свою пижаму в шкаф, чтобы к ней не прикасались горничные при уборке.

Ранее российская тревел-блогерша, проживающая в Анталье, назвала главную опасность бюджетных турецких отелей. По ее словам, в таких гостиницах высока вероятность заражения кишечной инфекцией из-за отсутствия качественной системы очистки воды в бассейнах.

Здоровье,
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