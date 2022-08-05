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52 минуты назад

Психиатр рассказала о симптомах расстройств пищевого поведения

Lenta.ru

Чрезмерная увлеченность спортом может быть признаком расстройств пищевого поведения (РПП), уверена врач-психиатр, психотерапевт Александра Кадрова. О других симптомах, указывающих на проблемы с восприятием еды и своего тела, она рассказала в интервью для «Вечерней Москвы».

Психиатр рассказала о симптомах расстройств пищевого поведения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, первый симптом — это постоянное ощущение никчемности и собственной непривлекательности. Если человек постоянно рассматривает себя в зеркало и сравнивает с воображаемым идеалом, то это повод задуматься о походе к психологу.

Еще более тревожными признаками Кадрова сочла появление постоянных мыслей о еде, подсчет калорий в каждом блюде, разделение всех продуктов на «хорошие» и «плохие», а также попытки похудеть на разнообразных новомодных диетах. По мнению врача, больные РПП часто отказываются от встреч с друзьями или родственниками, так как в ходе них «придется есть».

Другой характерный симптом, о котором упомянула врач, — навязчивые ритуалы, связанные с приемами пищи. Например, это может быть пережевывание еды определенное количество раз или деление блюда на части. Одержимость спортом, привычка отрабатывать съеденное в спортзале и наказывать себя за пропуск тренировок даже по объективным причинам, уверена Кадрова, могут указывать на РПП. Среди прочих тревожных сигналов врач выделила злоупотребление слабительными и мочегонными препаратами или вызывание рвоты после еды.

При наличии хотя бы нескольких из перечисленных признаков Кадрова порекомендовала обратиться к врачу. В случае если симптомы РПП были замечены у близких, она посоветовала осторожно предложить свою помощь и направить к психологу.

Здоровье,
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