Врач назвала способы справиться с укачиванием во время поездок

От укачивания в транспорте поможет правильный выбор места и массаж определенных точек, уверена оториноларинголог Анна Покровская. Эти и другие способы справиться с неприятными ощущениями во время путешествий она назвала в интервью для «Доктор Питер».

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Врач сообщила, что укачивать может не только в детском возрасте или во время морских круизов. С этой проблемой, уверена она, сталкиваются и многие взрослые во время обычных поездок на транспорте. Она отметила, что укачивание также называют кинетозом, или болезнью движения — это не заболевание, которым можно заразиться, а реакция организма на несвойственные ему раздражители.

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Чаще всего, по ее словам, укачивает детей от двух до 13-15 лет и беременных женщин. Среди характерных симптомов, которые преследуют людей с кинетозом, Покровская выделила рвоту, тошноту, повышенное слюноотделение, потливость и непереносимость некоторых запахов.

Меня укачивает. Что делать?

Чтобы спастись от укачивания, необходимо в течение всей поездки обеспечить в транспорте комфортную температуру и доступ свежего воздуха, сообщила эксперт. Кроме того, за час или два до путешествия следует умеренно поесть, а в течение пути можно перекусывать крекерами, орехами, рассасывать леденцы, пить воду с лимоном или сладкий чай, пояснила она.

Покровская также посоветовала тщательно подбирать места в транспорте. По ее словам, те, кто страдает от кинетоза, должны выбирать места по направлению движения, в центре салона. В самолете нужно садиться в рядах между крыльями, а на морских судах приобретать места в средней части корабля.

Во время поездки врач порекомендовала смотреть в лобовое стекло или на линию горизонта и не вращать активно головой. Кроме того, не стоит лежать, читать, смотреть в телефон или планшет.