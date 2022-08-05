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1 час назад

Сомнолог поделилась способами избавиться от тревожных мыслей перед сном

Lenta.ru

Избавиться от проблем со сном без лекарств поможет самодисциплина, заявила сомнолог Татьяна Ларье. В беседе с «Москвой 24» она поделилась простыми способами избавиться от тревожных мыслей перед сном, включая режим дня и отключение гаджетов.

Названы способы избавиться от тревожных мыслей перед сном
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Снизить уровень тревоги вечером поможет четкий распорядок дня, объяснила специалистка. По ее мнению, ложиться и вставать надо в одно и то же время даже в выходные. При этом продолжительность сна для здорового взрослого человека не должна превышать семь-восемь часов.

Ларье уверена, что перед отходом ко сну очень важно физически замедлиться, чтобы «организм понял, что наступает ночь». Она рекомендовала выработать привычку за полчаса до сна выключать яркий свет и оставлять только приглушенный, заканчивать смотреть телевизор и переводить гаджеты в режим «не беспокоить».

Также не стоит перед сном читать новости, потому что это неизбежно сказывается на психологическом состоянии человека, продолжила сомнолог.

«Сейчас люди очень много читают новостей, переживают по этому поводу, появляется постоянное чувство тревоги. Чтобы сохранить здравый рассудок, нужно дозировать их и фильтровать информацию»,

— объяснила Ларье.

В заключение специалистка предупредила, что ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе седативные или снотворные препараты, если перечисленные выше способы не работают. Подбирать их должен исключительно врач.

Здоровье,
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