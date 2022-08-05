Врач связала уровень холестерина и состояние волос

Повышенное содержание холестерина в крови человека может неблагоприятно отражаться на состоянии волос. Об этом сообщила врач общей практики Татьяна Захарова, сославшись на исследования Университета Джонса Хопкинса.

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По словам медика, ученые пришли к выводу, что избыток холестерина может спровоцировать выпадение волос, а также потерю их цвета, поседение и тусклость. Это обусловлено тем, что кровоснабжение кожи и волосяных фолликулов нарушается, так как мелкие сосуды забиваются жиром.

Захарова рекомендовала людям, столкнувшимся с проблемами с шевелюрой, проверить уровень холестерина, сообщает «МедикФорум».