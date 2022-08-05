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1 час назад

Врач сообщила о связи между уровнем холестерина и состоянием волос

Вечерняя Москва

Повышенное содержание холестерина в крови человека может неблагоприятно отражаться на состоянии волос. Об этом сообщила врач общей практики Татьяна Захарова, сославшись на исследования Университета Джонса Хопкинса.

Врач связала уровень холестерина и состояние волос
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам медика, ученые пришли к выводу, что избыток холестерина может спровоцировать выпадение волос, а также потерю их цвета, поседение и тусклость. Это обусловлено тем, что кровоснабжение кожи и волосяных фолликулов нарушается, так как мелкие сосуды забиваются жиром.

Захарова рекомендовала людям, столкнувшимся с проблемами с шевелюрой, проверить уровень холестерина, сообщает «МедикФорум».

Врач-диетолог Ольга Лушникова назвала признаки избыточного тестостерона у женщин. О повышенном уровне гормона или гормональном сбое, по ее словам, могут свидетельствовать воспаления и сыпь на коже, сильная жирность головы и волос, грубые темные волосы в неподходящих местах. В этом случае врач рекомендовала обратиться к гинекологу, который составит перечень необходимых исследований.

Здоровье,Татьяна Захарова,
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