Как избавиться от прыщей: инструкция дерматолога

Столкнуться с акне можно в любом возрасте. Многие борются с проблемой годами и не добиваются заметных результатов. "Рамблер" попросил врача-дерматолога, косметолога Екатерину Анчикову рассказать, с чего начинать лечение, к каким обращаться врачам и какие сдавать анализы, если у вас появились прыщи на коже.
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Тема акне и борьба с этим эстетическим недугом актуальна была во все времена. Посмотрите на своих знакомых людей 30+, и вы увидите у многих из них рубцы постакне. У современного акне-пациента есть огромные возможности, чтобы не только избавиться от прыщей навсегда, но и предотвратить образование в последующем зачастую уродующих рубцов на коже лица.
Первое, что надо предпринять, если человек столкнулся с акне, - это исключить заболевания внутренних органов, которые могут быть триггером появления высыпаний. Обратитесь к врачу-эндокринологу и гинекологу и сдать анализы.
Необходимо сдать анализы клинический и биохимический анализы крови, а также анализ на паразитарные инфекции. Пациенту с акне при необходимости рекомендуется УЗИ органов малого таза, брюшной полости и щитовидной железы. Помимо этого, врачи могут назначить анализ крови на гормоны щитовидной железы, уровень сахара в крови и половые гормоны. Результаты этих исследований помогут вам понять, есть ли какое-либо заболевание, которое провоцирует появление прыщей. Потому что бесполезно "лечить прыщи" у косметолога-эстетиста разными космецевтическими средствами, если причинный фактор не устранен.
По словам медика, если врач дермато-косметолог примет решение назначить пациенту серьезную терапию, например, системные ретиноиды, то, согласно клиническим рекомендациям, необходимо регулярно обследовать состояние печени и почек на возможность токсического действия препарата.
Я рекомендую обратиться к врачу косметологу сразу при появлении прыщей. Он вам поможет не только вовремя начать правильное лечение, но и сэкономить на ненужных обследованиях.