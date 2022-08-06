Как избавиться от прыщей: инструкция дерматолога

Тема акне и борьба с этим эстетическим недугом актуальна была во все времена. Посмотрите на своих знакомых людей 30+, и вы увидите у многих из них рубцы постакне. У современного акне-пациента есть огромные возможности, чтобы не только избавиться от прыщей навсегда, но и предотвратить образование в последующем зачастую уродующих рубцов на коже лица.

Екатерина Анчикова Врач аппаратных технологий компании LNC, дерматолог, косметолог