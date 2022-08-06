Можно ли пить алкоголь при занятиях спортом

Такие тренировки организовывают специально, и у них есть своя философия.

Вы когда-нибудь занимались спортом, попивая при этом вино прямо на тренировке? Нет? Я тоже раньше не имела представления, как можно совместить две несовместимые вещи. Об этом я и размышляла, пока шла утром от метро «Полянка» к ресторанчику на набережной, где должна была пройти тренировка Stretch&Wine – «растяжка и вино». Я человек не из пугливых, люблю всё новое, поэтому сильно не заморачивалась о том, как всё пройдёт. «Будь, что будет», – подумала я и уверенно зашагала вверх по лестнице на веранду, где меня уже ждали.

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Мы с другими участницами расположились на цветастых ковриках, которые добавляли атмосферы. Вика – тренер по растяжке – вышла к нам вместе с девушкой Настей. Она представляла винодельню из Геленджика. Девушка подробно рассказала нам об этом месте, и о том, какое вино мы сегодня будем пить. Нам предстояло продегустировать три сорта: белое, розе и красное – на десерт так сказать.

Когда все бокалы уже наполнились душистым напитком, мы начали тренировку. Непреложное правило любого занятия – разминка. Сначала мы как следует разогрели мышцы и связки и перешли к основной части.

Сложность тренировки заключалась не только в том, что нужно было пить вино. Важно было ещё и заниматься вместе с бокалом: поднимать его над головой, тянуться с ним вперёд и так далее. «Как бы не вылить всё себе на голову», — промелькнуло у меня в голове. После парочки упражнений, я привыкла к тому, что бокал стал продолжением моей руки, и дальше всё пошло намного проще.

Мы делали некоторые асаны из йоги, держали балансы и приседали. Скажу честно, мне было легко выполнять упражнения, поскольку одно время я достаточно плотно занималась йогой. А тело, как известно, всё помнит. Научишься что-то делать однажды, и потом никогда не забудешь.

Мероприятие прошло максимально душевно. Были ощущения, что я попала на девичник, где никто никого не знает. Но после тренировки все перезнакомились, и какая-то неловкость от общения улетучилась. Ещё минут 30 после мероприятия я болтала с тренером Викой, спрашивая её о философии такой нетипичной тренировки.

Растяжка и вино: стоит ли пробовать

Могу сказать, что было весело и необычно. На таких тренировках я ещё не была, хотя занимаюсь спортом и посещаю различные занятия уже более шести лет. Упражнения были достаточно простыми по механике движения, но мышцы начали болеть уже на следующий день. Вика сказала, что после занятия вы почувствуете те мышцы, о существовании которых даже не догадывались. Так и было, хорошо проработать всё тело удалось на отлично. Даже косые мышцы пресса мне «тонко» намекнули о своём существовании.

Попробовать такой формат я рекомендую, но есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Особенно, если вам понравится, и вы соберётесь заниматься так регулярно.