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3 часа назад

Диетологи назвали 3 главных витамина, которые помогают похудеть

Крестьянская жизнь

В рамках проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» диетологи сообщили, что в диете необходимо уделять особое внимание употреблению витаминов трех групп: С, D и B.

Диетологи назвали 3 главных витамина, которые помогают похудеть
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Витамины группы D отвечают за регулировку деятельности желез внутренней секреции, ускоряя метаболизм.

Витамины группы C способствуют поддержанию оптимального веса. Кроме того, они участвуют в транспортировке кислорода, способствующего жиросжиганию.

Витамины группы B также помогают нормализации метаболизма.

Специалисты также отмечают, что для похудения полезны витамин А, кальций, калий и хром.

Здоровье,Роспотребнадзор,
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