Диетологи назвали 3 главных витамина, которые помогают похудеть

В рамках проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» диетологи сообщили, что в диете необходимо уделять особое внимание употреблению витаминов трех групп: С, D и B.

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Витамины группы D отвечают за регулировку деятельности желез внутренней секреции, ускоряя метаболизм.

Витамины группы C способствуют поддержанию оптимального веса. Кроме того, они участвуют в транспортировке кислорода, способствующего жиросжиганию.

Витамины группы B также помогают нормализации метаболизма.