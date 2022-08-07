Диетологи назвали 3 главных витамина, которые помогают похудеть

В рамках проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» диетологи сообщили, что в диете необходимо уделять особое внимание употреблению витаминов трех групп: С, D и B.
Витамины группы D отвечают за регулировку деятельности желез внутренней секреции, ускоряя метаболизм.
Витамины группы C способствуют поддержанию оптимального веса. Кроме того, они участвуют в транспортировке кислорода, способствующего жиросжиганию.
Витамины группы B также помогают нормализации метаболизма.
Специалисты также отмечают, что для похудения полезны витамин А, кальций, калий и хром.