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1 час назад

Четыре совета, как спастись от жары в городе

Даша Краснова

Не каждый может похвастаться наличием кондиционера, а пока на улице сильнейшая жара, справляться как-то надо. "Рамблер" нашел целых пять способов выживания в теплое время года.

Четыре совета, как спастись от жары в городе
Фото: unsplashunsplash

Ешьте острое

Все знают о том, что в жаркую погоду нужно пить больше воды. Однако вода спасает от обезвоживания, а в терморегуляции помогает лишь чуть-чуть. А вот употребление острых блюд помогает сохранить эффект на долгий срок. В национальных кухнях Индии, Таиланде и Мексики не просто так представлено обилие острых блюд. Острая пища помогает быстрее охладиться и дольше сохранить чуть пониженную температуру.

Откажитесь от кофе

Ограничить не только употребления кофе, но и черного чая. Потребление кофеина напрямую связано с повышением температуры тела. Он вызывает сужение кровеносных сосудов, в результате кровь нагревается, а вместе с ней — все тело. Поэтому зимой черный чай помогает согреться, а летом лучше пить матчу и травяные сборы.

Охлаждайте точки пульса

Температуру тела регулирует гипоталамус. Этот участок мозга выполняет функции термостата, повышая или снижая выработку энергии в зависимости от различных факторов. Самые сильные сигналы в мозг посылают точки, где проще всего определить кровоток, запястье, шея и виски. Их и нужно охлаждать, например, с помощью влажной ткани.

Делайте ванночки для ног

В ступнях много сосудов, которые находятся близко к коже. Это и помогает быстро охладить все тело. Достаточно подержать ноги в холодной воде 15 минут, и вы уже ощутите эффект. А вот связи холодных ног и болезней ученые так и не нашли. Если вы здоровы, то ничего плохого с вами не случится.

Здоровье,
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