Врач назвала основную причину невозможности похудеть

Проблемы в работе щитовидной железы назвала в своем Telegram-канале основной причиной невозможности похудеть врач, блогер, основатель клиники превентивной медицины Наталья Зубарева. По ее словам, при этом замедляется обмен веществ, организм тратит меньше калорий и все излишки уходят в жир.