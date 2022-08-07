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14 часов назад

Врач назвала основную причину невозможности похудеть

Мослентаиещё 2

Проблемы в работе щитовидной железы назвала в своем Telegram-канале основной причиной невозможности похудеть врач, блогер, основатель клиники превентивной медицины Наталья Зубарева. По ее словам, при этом замедляется обмен веществ, организм тратит меньше калорий и все излишки уходят в жир.

Врач назвала основную причину невозможности похудеть
Фото: МослентаМослента

«Качество жизни при гипотиреозе очень печальное — все лень, все тяжело, на простейшие действия нужны сверхусилия», — объяснила она, добавив, что люди, страдающие этим недугом, способны набирать лишний вес буквально от съеденного листа салата.

Чтобы не допустить развития проблем со здоровьем Зубарева рекомендует посетить эндокринолога, сдать анализы и получить индивидуальное лечение. Кроме того, врач советует поменять образ жизни и отказаться от сахара, консервантов и трансжиров.

Ранее помогающее похудеть блюдо назвал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Здоровье,Михаил Гинзбург,Наталья Зубарева,
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