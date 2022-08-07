Стало известно о влиянии позднего ужина на качество сна

О влиянии позднего ужина на качество сна RT рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова. По ее словам, вечерний прием пищи заставляет организм в ночные часы заниматься «дневной работой».
«В ночное время у мозга и у всего тела очень много задач. Если придется еще и переваривать пищу, это будет отвлекать их от восстановления иммунитета и поврежденных тканей, от сканирования организма на различные дисфункции, что уменьшит общий восстановительный эффект сна», — объяснила специалист.
Кроме того, вечернее переедание может затруднить процесс засыпания. По словам врача, переваривание пищи поднимает температуру тела, а для здорового сна температура тела, наоборот, должна опускаться, резюмировала эксперт.