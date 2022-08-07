Стало известно о влиянии позднего ужина на качество сна

«В ночное время у мозга и у всего тела очень много задач. Если придется еще и переваривать пищу, это будет отвлекать их от восстановления иммунитета и поврежденных тканей, от сканирования организма на различные дисфункции, что уменьшит общий восстановительный эффект сна», — объяснила специалист.