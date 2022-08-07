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1 час назад

Стало известно о влиянии позднего ужина на качество сна

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О влиянии позднего ужина на качество сна RT рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова. По ее словам, вечерний прием пищи заставляет организм в ночные часы заниматься «дневной работой».

Стало известно о влиянии позднего ужина на качество сна
Фото: МослентаМослента

«В ночное время у мозга и у всего тела очень много задач. Если придется еще и переваривать пищу, это будет отвлекать их от восстановления иммунитета и поврежденных тканей, от сканирования организма на различные дисфункции, что уменьшит общий восстановительный эффект сна», — объяснила специалист.

Кроме того, вечернее переедание может затруднить процесс засыпания. По словам врача, переваривание пищи поднимает температуру тела, а для здорового сна температура тела, наоборот, должна опускаться, резюмировала эксперт.

Здоровье,
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