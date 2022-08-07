4 причины, почему тянет на соленое

Считается, если девушку тянет на соленое, то она беременна. Однако на деле причин такой внезапной тяги может быть несколько. Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники "РЖД-медицина" Максим Елисеев в беседе с "Рамблером" ответил на вопрос, почему у человека может появиться такой резкий интерес к соленой пище.
В первую очередь эксперт объяснил, почему беременных девушек может тянуть на соленое. Так, по его словам, все дело в том, что при таком состоянии у женщины в большом количестве выделяется гормон беременности — прогестерон. А он блокирует работу другого гормона — альдостерона
Также, по словам Елисеева, человек может ощущать чувство тяги к соленому при тяжелой интенсивной физической активности, которая сопровождается обильным потоотделением, потерей жидкости.
В таком случае Елисеев рекомендует измерить и понаблюдать за артериальным давлением, поскольку гипертонику употребление соли в больших объемах противопоказано.
Последней причиной эксперт назвал недостаточность хлора. Такой дефицит, по его словам, может возникнуть при использовании воды для питья после фильтрации на основе обратного осмоса, без дополнительной минерализации.