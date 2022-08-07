4 причины, почему тянет на соленое

Считается, если девушку тянет на соленое, то она беременна. Однако на деле причин такой внезапной тяги может быть несколько. Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники "РЖД-медицина" Максим Елисеев в беседе с "Рамблером" ответил на вопрос, почему у человека может появиться такой резкий интерес к соленой пище.

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В первую очередь эксперт объяснил, почему беременных девушек может тянуть на соленое. Так, по его словам, все дело в том, что при таком состоянии у женщины в большом количестве выделяется гормон беременности — прогестерон. А он блокирует работу другого гормона — альдостерона

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Из-за этого женщина больше мочится, теряет жидкость, а вместе с ней и необходимый элемент такой как натрий, отсюда женщину тянет на соленое, так как в соли этот минерал содержится в большом количестве.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Также, по словам Елисеева, человек может ощущать чувство тяги к соленому при тяжелой интенсивной физической активности, которая сопровождается обильным потоотделением, потерей жидкости.

Есть мнение, что у человека страдающего повышенным артериальным давлением, снижена чувствительность рецепторов к соли, на языке, отсюда такому человеку хочется больше соленого, продукты кажутся малосольными.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

В таком случае Елисеев рекомендует измерить и понаблюдать за артериальным давлением, поскольку гипертонику употребление соли в больших объемах противопоказано.