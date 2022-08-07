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32 минуты назад

4 причины, почему тянет на соленое

Мария Иглина
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Считается, если девушку тянет на соленое, то она беременна. Однако на деле причин такой внезапной тяги может быть несколько. Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники "РЖД-медицина" Максим Елисеев в беседе с "Рамблером" ответил на вопрос, почему у человека может появиться такой резкий интерес к соленой пище.

4 причины, почему тянет на соленое
Фото: unsplash.comunsplash.com

В первую очередь эксперт объяснил, почему беременных девушек может тянуть на соленое. Так, по его словам, все дело в том, что при таком состоянии у женщины в большом количестве выделяется гормон беременности — прогестерон. А он блокирует работу другого гормона — альдостерона

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Из-за этого женщина больше мочится, теряет жидкость, а вместе с ней и необходимый элемент такой как натрий, отсюда женщину тянет на соленое, так как в соли этот минерал содержится в большом количестве.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Также, по словам Елисеева, человек может ощущать чувство тяги к соленому при тяжелой интенсивной физической активности, которая сопровождается обильным потоотделением, потерей жидкости.

Есть мнение, что у человека страдающего повышенным артериальным давлением, снижена чувствительность рецепторов к соли, на языке, отсюда такому человеку хочется больше соленого, продукты кажутся малосольными.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

В таком случае Елисеев рекомендует измерить и понаблюдать за артериальным давлением, поскольку гипертонику употребление соли в больших объемах противопоказано.

Последней причиной эксперт назвал недостаточность хлора. Такой дефицит, по его словам, может возникнуть при использовании воды для питья после фильтрации на основе обратного осмоса, без дополнительной минерализации.

Здоровье,Максим Елисеев,
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