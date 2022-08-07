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1 час назад

Диетолог объяснила разницу между жиром на животе и оттеком

Вечерняя Москва

Диетолог-нутрициолог Любовь Пищалкина рассказала, как победить одутловатый живот и как отличить жировые накопления от отечности.

Диетолог объяснила разницу между жиром на животе и оттеком
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, далеко не всегда причиной выпуклого, одутловатого живота является жир, иногда это может быт оттек. Причина возникновения такого оттека кроется в лимфоузлах, которых много в паховой области.

— Это происходит, если вы много сидите и ведете малоподвижный образ жизни, имеете хронические воспаления или инфекции органов репродукции и кишечника. Также причиной отечности в этой области может стать ПМС, последствия кесарева и гормональные нарушения, — рассказала она.

Однако и такие оттеки еще не приговор, и от них можно избавиться. Так, помочь справиться с этим может дренажный самомассаж.

Диетолог рекомендует аккуратно похлопывать низ живота руками, при этом напрягая пресс. Делать так следует недолго — до минуты. После поглаживающими, при этом слегка надавливающими движениями перенаправляйте межклеточную жидкость к лимфоузлам вниз. Также в течение минуты.

Завершить массаж следует круговыми движениями тазом (по часовой стрелке и против). Это поможет избавиться от застойных явлений в области органов малого таза. Главное делать эти простые упражнения регулярно, передает «МедикФорум».

Здоровье,
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