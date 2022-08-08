Почему вегетарианцы должны заниматься силовыми тренировками

Растительная или веганская диета могут отрицательно сказываться на прочности костей. В новом исследовании изучалась роль силовых тренировок для здоровья костей у строгих вегетарианцев, то есть тех, кто не ест любые продукты животного происхождения.

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Согласно исследованию 2020 года, у тех, кто не ест мясо выше риск получить переломы костей. Новая же научная работа показывает, что тренировки с отягощениями могут быть ключом к поддержанию прочности костей у людей, придерживающихся растительной диеты. Это может влиять даже сильнее, чем потребление питательных веществ.