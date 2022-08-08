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50 минут назад

Почему вегетарианцы должны заниматься силовыми тренировками

Ferra.ru

Растительная или веганская диета могут отрицательно сказываться на прочности костей. В новом исследовании изучалась роль силовых тренировок для здоровья костей у строгих вегетарианцев, то есть тех, кто не ест любые продукты животного происхождения.

Почему вегетарианцы должны заниматься силовыми тренировками
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно исследованию 2020 года, у тех, кто не ест мясо выше риск получить переломы костей. Новая же научная работа показывает, что тренировки с отягощениями могут быть ключом к поддержанию прочности костей у людей, придерживающихся растительной диеты. Это может влиять даже сильнее, чем потребление питательных веществ.

Опыт учёных продемонстрировал, что у веганов, которые не проводили регулярные тренировки с отягощениями, была значительно уменьшена микроархитектоника костей по сравнению со всеядными людьми, не тренировавшимися с отягощениями. При этом исследователи не обнаружили различий в структуре костей у всеядных и веганов, которые регулярно занимались силовыми тренировками.

Здоровье,
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