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1 час назад

Семь необычных признаков, что у вас не всё в порядке с гормонами

Ferra.ru

С гормональным дисбалансом сталкиваются как женщины, так и мужчины. При этом на подобное состояние могут указывать некоторые странные симптомы.

7 необычных признаков, что у вас не всё в порядке с гормонами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Один из необычных признаков гормонального дисбаланса, по словам доктора Мартина Кинселлы, - кожный зуд, при котором кажется, что по коже кто-то ползает. Ещё одним признаком такого состояния считаются воспалённые, опухшие либо кровоточащие дёсны. Из-за дисбаланса может появиться и шум в ушах.

Ferra.ru

Среди других симптомов гормонального дисбаланса выделяются раздражённая и сухая кожа, ломкие ногти, истончение волос, волосы на лице (у женщин), беспокойство.

Например, если в организме слишком мало эстрогена и прогестерона, то это может сделать волосы тоньше, если слишком много тестостерона - появятся на лице и теле волосы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,
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